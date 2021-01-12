Чим та як посівають на Старий Новий рік

Старий Новий рік є важливим святом для українців. Проте мало хто знає, як же правильно і традиційно цього дня потрібно засівати. Деякі українці досі дотримуються різних ритуалів, інші відмовились від них, а є і такі, які б хотіли відновити ще не повністю забуту традицію.

Факти ICTV розкажуть вам, які звичаї мали наші предки на Старий Новий рік, що потрібно було робити, а що заборонялось.

Коли та хто може засівати

За традицією ходити засівати по хатах можуть лише дорослі чоловіки, юнаки та хлопчики. Роблять вони це винятково 14 січня. Рано-вранці вони збираються групками та вирушають вулицями, заходять до кожної хати та засівають усі кімнати, при цьому декламують посівальні вірші такі як – Сію, сію посіваю, з Новим роком всіх вітаю. Що раніше прийде посівальник, то більше удачі, щастя та добробуту буде у господарів.

Чим посівають на Старий Новий рік та що потрібно робити

Наші предки вірили, що обряд засівання у хаті господаря є хороших знаком та робиться для того, щоб збільшити урожай. Засівали зазвичай пшеницею. Проте також могли брати із собою такі крупи, як ячмінь, гречку або рис. Хлопцям заборонялось посівати голими руками. Тому робили це у рукавицях. Із собою юнаки зазвичай брали два мішки – в одному було зерно, а інший призначався для гостинців.

Господарі завжди на посівання мали віддячити таким своїм гостям. Давали випічку, цукерки, фрукти або трохи грошей. Готівку засівальник міг залишити собі або віддати у церкву.

Зерно, розсипане по кімнаті, заборонялось підмітати до вечора. Інакше обряд буде марним.

Нині обряди вже втрачають свою актуальність. Проте у такий спосіб можна відродити дух свята та віддати шану традиціям наших предків-українців. Вони свято вірили, що різні обряди та ритуали є надзвичайно важливими і можуть принести багато користі.

Перед Старим Новим роком, 13 січня, українці відзначають свято Меланки або Щедрий вечір, що теж має свою історію та оповито різними цікавими традиціями та звичаями.