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Факти / Lifestyle
Вікторія Гірко |

День ангела Ірини – привітання в СМС і картинках

День ангела Ірини святкують кілька разів на рік. Одним із таких є 12 січня. Ім’я має давньогрецьке походження.

Воно пішло від імені богині Ейрени, яка відповідала за мир і спокій. Тому здавна вважалося, що всі Ірини мають сильну енергетику. Вони впевнені у собі, завжди прагнуть бути незалежними, рішучими, але водночас життєрадісними.

Заступницею володарок цього імені є свята Ірина Македонська.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Факти ICTV підготували привітання з днем ангела Ірини у картинках і СМС, щоб ви могли сказати у цей день кілька приємних слів своїм знайомим або рідним дівчатам.

Найкращі вітання з днем ангела Іри, 

Здоров’ячка, радості, щастя без міри,

Хай доля завжди тобі усміхається, 

Усе, що задумала, завжди збувається!

***

Вітаю з іменинами Ірини, 

Бажаю хай здійсняться твої мрії, 

Чого не вистачає – хай прибуде,

Нехай в житті усе, що треба, буде!

***

Гарної такої днини,

Іменини у Ірини.

Прийми ти від мене вітання,

Хай збудуться твої бажання.

***

З Днем Ангела Ірину я вітаю,

Всіх благ земних тобі я побажаю,

За душу людяну і простоту,

За добре серце й доброту,

Хай ангел тобі подарує натхнення,

А Бог – людське благословення!

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

Привітання з днем Ірини

День ангела Ірини: привітання в картинках і СМС

Календар церковних свят на січень

У календарі церковних свят на січень 2021 налічується багато важливих дат. Зокрема, на 6 січня припадає Святвечір, який продовжує цикл новорічно-різдвяних свят. 7 січня віряни відзначають Різдво Христове.

14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.

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