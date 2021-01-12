День ангела – Ірини (12 січня): привітання і значення імені

12 січня 2021 року день ангела святкують представниці прекрасної статі з ім’ям Ірина.

Значення імені Ірина

Ім’я Ірина має давньогрецьке походження, а означає мир і спокій.

Ще з дитинства носії цього імені досить самостійні та рішучі. Ірини відповідально підходять до роботи. Товариські, швидко встановлюють контакт з незнайомими людьми. У компанії поводяться вільно.

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Ірина – легко закохується, але голови в захопленнях не втрачає.

*****

Люба Ірусю! З днем ангела, сонце!

Нехай прочиниться в щастя віконце,

Нехай краса твоя надалі розквітає,

Нехай ангели в житті тебе охороняють,

Завжди залишайся такою ж прекрасною —

Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,

Нехай цей вірш тобі радість несе,

Безхмарним буде завжди небосхил!

*****

Хай святкове янголятко

Принесе кохання в хатку,

Ірі нашій всі дарунки

Тільки вищого гатунку.

Посміхайся і радій

Цілий рік на крилах мрій!

Календар церковних свят на рік

Упродовж року українці святкують низку церковних свят.

Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.