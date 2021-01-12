День ангела – Ірини (12 січня): привітання і значення імені

12 січня 2021 року день ангела святкують представниці прекрасної статі з ім’ям Ірина.
Значення імені Ірина
Ім’я Ірина має давньогрецьке походження, а означає мир і спокій.
Ще з дитинства носії цього імені досить самостійні та рішучі. Ірини відповідально підходять до роботи. Товариські, швидко встановлюють контакт з незнайомими людьми. У компанії поводяться вільно.
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Ірина – легко закохується, але голови в захопленнях не втрачає.
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Люба Ірусю! З днем ангела, сонце!
Нехай прочиниться в щастя віконце,
Нехай краса твоя надалі розквітає,
Нехай ангели в житті тебе охороняють,
Завжди залишайся такою ж прекрасною —
Веселій, усміхненою, сонячно-ясною,
Нехай цей вірш тобі радість несе,
Безхмарним буде завжди небосхил!
*****
Хай святкове янголятко
Принесе кохання в хатку,
Ірі нашій всі дарунки
Тільки вищого гатунку.
Посміхайся і радій
Цілий рік на крилах мрій!
Календар церковних свят на рік
Упродовж року українці святкують низку церковних свят.
Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.
Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.