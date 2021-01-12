День ангела Марії: привітання і значення імені

12 січня та ще 40 разів на рік відзначають день ангела Марії.

Ім’я Марія має біблійське коріння, походить від давньоєврейського імені Мірьям. Трактують значення цього імені по різному – гірка, бажана, безтурботна. Покровителькою імені є Пресвята Богородиця.

До дня ангела Марії Факти ICTV зібрали найкращі СМС-привітання та листівки.

Читайте: Календар державних свят на 2021 рік

Привітання в СМС та віршах:

***

З днем ангела Марію вітаєм,

Щастя й долі тобі ми бажаєм,

Здоров’я, небесної благодаті,

Миру й злагоди завжди у хаті.

Нехай любов незгасно світить,

Хай доля радісно співа,

Для тебе усі найкращі квіти

І найласкавіші слова.

***

Сьогодні в твій День ангела ми хочем побажати

Щоб у житті твоєму було багато свята,

Завжди щоб радість і достаток несло з собою майбуття,

І щоб наснагу і здоров’я ти мала все життя!

Хай Марія свята піклується про тебе,

Охороняє від біди, задовольняє усі твої потреби.

Добром наповниться твоє буття, здійсняться усі мрії,

Крокуй із мудрістю в життя, цього бажають тобі рідні!

***

Хай Марію нашу ангел вберігає,

І в усьому завжди їй допомагає!

Хай тобі Господь із неба,

Додає усе, що треба.

Щоб добре серце мала,

І усім допомагала,

Розцвітала, багатіла,

І з роками молоділа.

Друзі щоб добра бажали,

На роботі поважали,

Щоби жити було мило,

Щоб завжди була щаслива!

***

Хай ангел допоможе крокувати стежками життя,

А Господь подарує долю мрії,

В день іменин хай серце переповнять почуття,

Душа від щастя запалає та зрадіє,

Здоров’я ще бажаємо на сотню літ,

В любові та достатку процвітання,

Нехай в цей день лунають з всіх сторін,

З Днем ангела Марії найкращі привітання!

***

З Днем ангела Марії мої найщиріші привітання,

З усього серця, з побажаннями добра,

В здоров’ї й радості сто років процвітання,

Любові, щастя та родинного тепла!

***

Марійко, вітаю тебе і хочу побажати, щоб кожен день твого життя задавав ритм щастя і веселощів, щоб кожна твоя ідея була запорукою великого успіху і процвітання. Нехай твоє серце вірить в диво, і це диво нехай неодмінно відбувається з тобою!

***

Дорога, з днем ангела! Твоя небесна опікунка подарувала тобі безліч якостей: доброта, повага до інших, щирість і чесність. Бажаю тобі не розгубити цей цінний набір подарунків і пишатися ім’ям, що дарували батьки. Вітаю зі святом!

Привітання в картинках:

Упродовж року українці святкують низку церковних свят. Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.

Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.