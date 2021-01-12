Найкращі ворожіння на Старий Новий рік, як дізнатись долю

У ніч з 13 на 14 січня відзначатимемо Старий Новий рік, який наші предки вважали магічним, містичним періодом, що чудово підходить для ворожіння та магічних обрядів. Він припадає на так звані святки, з 7 по 19 січня, але саме ніч Старого Нового року вважається ідеальним часом для магії.

У цей час можна ворожити не тільки на судженого, а й спробувати дізнатись своє майбутнє на найближчий рік та загадати бажання.

Наші предки вірили, що саме на це свято потойбічні сили приходять у наш світ і просили в них добробуту та багатого врожаю. Факти ICTV зібрали для вас прості та цікаві обряди, які ви можете спробувати провести самотужки.

Ворожіння на виконання бажання

У ніч на Старий Новий рік перед тим, як лягти спати, обдумайте та напишіть на окремих папірцях 12 найзаповітніших мрій та покладіть під подушку. Зранку навмання оберіть три папірці – ці бажання здійсняться протягом року.

Ворожіння на судженого

На гребінці

Перед сном незаміжня дівчина має покласти свій гребінець під подушку і сказати: Суджений-ряджений, прийди і розчеши моє волосся. Якщо насниться хлопець, який розчісуватиме ваше волосся, – можливо, саме це ваш суджений, за якого ви вийдете заміж.

З панчохою

Для цього обряду вам знадобляться панчохи. Одну потрібно надягнути на ногу і лягти спати. Але перед цим скажіть: Суджений, ряджений, прийди мене роззувати. Хлопець, що зніме з вас вночі панчоху, – ваш майбутній чоловік. Важливо придбати для цього ритуалу нові панчохи і не використовувати ті, які носите щодня.

Ворожіння на майбутнє

З яйцем

Щоб дізнатися свою долю, можна спробувати поворожити на звичайному курячому яйці. У сирому яйці обережно зробіть отвір і вилийте вміст у склянку з водою. Через певний час білок починає згортатись, уважно роздивіться його форму. Ви можете побачити будь-що. Наприклад автомобіль, корабель чи літак можуть обіцяти цікаву подорож, а каблучка – весілля.

На варениках

Цей ритуал дуже простий – потрібно просто приготувати вареники з картоплею, але в деякі покласти особливу начинку, яка буде символом подій в наступному році. Під час обіду візьміть один із вареників навмання – яка начинка вам дістанеться, таким і буде ваш рік.

Потрібно підготувати такі начинки-сюрпризи:

Льодяник, який обіцятиме солодке життя;

Паперова купюра, яка принесе в дім достаток;

Нитка – символізує майбутню подорож;

Чорний перець – життя буде з гостринкою;

Жувальні драже, які обіцяють народження дітей;

Ґудзик, що означає купу обновок.

Ворожіння на долю

На сірниках

Для цього обряду вам знадобиться коробка з-під сірників та кілька сірників. З обох боків коробки встановіть по сірнику і одночасно підпаліть. Один сірник символізує дівчину, а другий – парубка, якщо після згоряння голівки сірників торкаються одна одної – пара буде разом.

Зі свічкою

Цей ритуал допоможе дізнатись перспективи в особистому житті. Для цього незаміжні дівчата мають зібратись навколо глибокої миски з водою, в шкаралупи від волоських горіхів вставляються невеликі свічки, підпалюються та опускаються у воду.

Кожна дівчина має запалити одну свічку. Та, в якої вона догорить першою, незабаром вийде заміж. Дівчина, чия свічка згоріла останньою, останньою піде під вінець. Якщо шкаралупа затонула, весілля може ніколи не відбутись.