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Софія Телішевська |

Гороскоп для всіх знаків зодіаку на січень 2021

Докладний гороскоп на січень 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Січень знаменується переходом Марса в знак Тельця (7 січня – 4 березня 2021), після попереднього більш ніж шестимісячного руху (28 червня 2020 – 7 січня 2021) під знаком Овена в статусі управління. У Тельці Марсу не комфортно, оскільки він перебуває у вигнанні, тому образно про цей транзит можна сказати : слон в посудній лавці.

У січні люди стають більш стриманими та неквапливими, енергія спрямована на забезпечення власного існування. В цей час зростає інтерес до якісно виготовлених виробів, багато хто намагається зробити щось своїми руками, але все відбувається повільно, через що виникають конфлікти підлеглих з роботодавцями.

У той же, час люди вимагають адекватної плати за свою працю. Це варто враховувати при прийомі на роботу нових працівників.

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Також, можливі протести, мета яких – зміна фінансово-бюджетної політики в бік більшого перерозподілу доходів між різними верствами населення. Справа, розпочата в січні, буде розкручуватися повільно, швидше за все потребуватиме додаткового вкладу коштів, але можна сказати точно, що воно не виявиться одноденкою, а буде надалі приносити стабільний дохід.

У цей період люди схильні вкладати гроші в матеріальні цінності, купувати щось велике, робити довгострокові інвестиції.

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Гороскоп для Овнів

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Часу на відпочинок в цей період немає. Можливі матеріальні збитки в сфері бізнесу та витрати, наприклад на ліквідацію наслідків аварії або поломки обладнання. Виробничий процес йде нерівно: або застій, або аврал. У цей час відбувається більше помилок в роботі через поспіх, знервованою обстановки на робочих місцях, конфліктів між працівниками.

У цей період не варто змінювати роботу, купувати нерухомість, починати ремонт чи інші важливі справи. Особливо складні період – середина січня, будьте уважні, тому що ризик травм і нещасних випадків на виробництві значно зростає.

Гороскоп для Тельців

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

У цей період спільні проекти дають позитивні результати та матеріальне задоволення. Обставини сприятимуть активному спілкуванню з навколишніми і ефективній фізичній діяльності. Цей час не варто проводити на самоті.

Не упускайте нагоди проявити творчі здібності. Взаємовідносини з представниками протилежної статі будуть успішними, а якщо до цього вони йшли не гладко, прийшов час створити приємну атмосферу і знайти гармонію в особистому житті.

У той же час, вам можуть кинути виклик або навмисне спровокувати на відкриту конфронтацію, а також на ситуації, пов’язані з конкуренцією і ризиком.

Гороскоп для Близнюків

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Не варто поспішати і робити передчасні висновки. Це час, коли необхідно координувати свої дії з іншими, а також перевіряти інформацію, бути послідовними і об’єктивними.

Результат приходить повільно, але за рахунок власних зусиль і здібностей. Виникнуть хороші передумови для поглибленої, зосередженої роботи, це час для вирішення питань, які відносяться до довгого, стратегічного планування.

У цей період ви зможете проникнути в глибину кожної справи і бачити приховані її сторони. При спілкуванні з колегами або керівництвом варто спиратися на конкретні факти, оскільки апеляція до емоцій і почуттів, принесуть скоріше негативну реакцію.

Гороскоп для Раків

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Сприятливий період для яскравого, потужного прояву індивідуальних здібностей, що може привести до творчого злету. Ваша щедрість і життєрадісність, дає заряд енергії навколишнім та заряджає їх оптимізмом. Найскладніші та болючі питання вирішуються легко і радісно.

Потреба особистої участі у всіх справах, прагнення вирватися з нав’язаного кола обставин, призводить до бажаного результату і досягнення цілей.

Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від ухвалених вами рішень. Зміцнюється енергетика, поліпшується самопочуття, посилюється імунітет.

Гороскоп для Левів

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

У першій половині січня – хороший час для початку циклів творчої і ділової активності, що сприяє зростанню популярності. З’являється можливість відстояти свою точку зору, зміцнити життєву позицію. Активізуються взаємини з дітьми, з близькими родичами.

З середини місяця з’являються складності, перешкоди в справах, конфлікти, провокації з боку колег. Можливо, ви станете більш загострено сприймати вторгнення на вашу територію, а також спроби брати під сумнів ваші методи і надавати на вас тиск.

Ваше прагнення до особистих досягнень в цей період буде особливо сильним. Але, навряд чи, воно буде підтримуватися колегами і керівниками.

Гороскоп для Дів

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Стислість, факти і чіткість – ось основа успіху в цей період. У вас є всі можливості, щоб вирішити найважливіші питання. Дотримуйтеся графіка, встановленого розпорядку, інакше порушення робочого режиму і легкі недоліки в роботі, можуть викликати в цей період серйозні ускладнення, тому проявляйте увагу до дрібниць і будьте пунктуальними.

У ділових переговорах не варто виходити за рамки конкретної встановленої теми, потрібно як ніколи дотримуватися субординації і дотримуватися формальних правил. У вас з’являється можливість подумати і усвідомити все, що пов’язано з питаннями кар’єри, професійного розвитку, репутації і соціальних досягнень.

Гороскоп для Терезів

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

У цей період дуже добре проходити різноманітні курси для підвищення кваліфікації. Відстежуйте всю інформацію, яка надходить до вас – вона виявиться важливою і корисною для вас надалі, намагайтеся не допускати помилок, оскільки вони можуть обернутися великими проблемами.

Можна вирішити серйозні питання, що стосуються роботи, професії і кар’єри. Щоб досягти мети, необхідно налаштуватися на діловий лад, і, якщо є можливість, показати свою компетентність і професіоналізм.

Спілкування відбувається в основному у справі, це найкращий час для обмірковування своїх планів на майбутнє і вироблення стратегії для досягнення своїх життєвих цілей. Якщо таких немає, то саме час задуматися про це.

Гороскоп для Скорпіонів

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

У цей період в спілкуванні і взаємодії з навколишніми і особливо колегами, ви відчуваєте якийсь бар’єр. Сприятливий період для публікацій в спеціальних фахових виданнях. Січень не підходить для відпочинку і подорожей, у вас з’являється багато справ, а також спливають помилки в раніше виконаних проектах.

Порушення робочого розпорядку може загрожувати втратою роботи, тому, направте свої зусилля в професійну сферу. Поїздки повинні бути цілеспрямованими, винятково у справі.

У цьому випадку, ви зможете заявити про себе як про професіонала, задуматися про можливості для кар’єрного зростання, пройти курси підвищення кваліфікації. Не варто сподіватися на партнерів – вони можуть підвести.

Гороскоп для Стрільців

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Сприятливий період для реорганізацій на службі з метою підвищення продуктивності праці, впровадження передових методів, для переорієнтації на новий вид діяльності. Також, обставини складаються вдало для переговорів, роботи з інформацією, навчанням, поїздками.

Легкість протікання розумових процесів, загострення розумового сприйняття, пам’яті та інтуїції, допоможуть вам вирішити багато виробничих і ділових проблем. Скористайтеся цим періодом для укладення угод, договорів, підписання важливих паперів і роботи з документами.

Будьте обережні в будь-якої практичної діяльності, щоб уникнути травм голови і обличчя, а також перевантаження серця і хребта.

Гороскоп для Козерогів

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Найкращі можливості для вирішення питань та інтелектуальної роботи. Активізуються громадські зв’язки, зав’язуються нові корисні знайомства. Ви зможете домовитися з начальством, владою, ефективно висловити свої ідеї, розуміння, описати свою позицію та інтереси. Знання та відомості, які ви отримаєте в цей день, відкладуться надовго, і ви зможете ними успішно скористатися.

Підвищується ваша творча активність, яка буде проявлятися в залежності від вашого духовного потенціалу в розробці нових ідей, в правильному використанні свого таланту, а також отриманих знань у своїй професійній діяльності або ж в роботі за сумісництвом.

Гороскоп для Водоліїв

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

З’являються нові ділові зв’язки, зав’язуються корисні знайомства, які вплинуть на вашу професійну діяльність. Робота з документами, можливо, принесе клопоти, але завершиться вдало.

Однак, схильність потурати власним слабкостям, а також бажання самоствердитися за рахунок навколишніх, посилиться, але не варто заходити надто далеко, інакше втратите сприятливі шанси і можливості. Постарайтеся не надавати занадто великого значення відчуття власної значущості.

У цьому випадку, ви зможете досягти вершин у професії, здобути прихильність влади або благословення духовного настав¬ніка, значимого для вас людини. Громадська діяльність приносить реальну користь. Не давайте необдуманих обіцянок.

Гороскоп для Риб

Гороскоп 2021 на січень – всі знаки зодіаку

Період підвищеної активності, самоствердження, самореалізації. Ви можете зробити більше, ніж зазвичай, досягаєте бажаного, володієте явною та незаперечною перевагою на тлі інших людей, а це викликає заздрість з боку близького оточення.

Ростуть амбіції і соціальний статус, але при цьому, виникають сутички через власні ідеї та думки, що провокує труднощі в спілкуванні. Краще не вступати у суперечки з офіційними органами і відкласти походи в офіційні місця.

Але це гарний час для здобуття популярності, публікацій, виступів, проведення навчальних заходів, читання лекцій. Намагайтеся не вступати в протиріччя з дрібниці, не провокуйте протистояння з улюбленими людьми і членами сім’ї і тоді є можливість уникнути неприємностей.

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