Гороскоп на тиждень, з 11 до 17 січня 2021 для всіх знаків зодіаку

Докладний гороскоп на тиждень з 11 до 17 січня 2021 року склала астролог Марина Скаді (Marina Sokolova).

Тиждень з 11 до 17 січня – період стаціонарного Урана. З 10 січня Уран (планета несподіванок, всього сучасного і нового, віртуального суспільства) сповільнить швидкість у ретрофазі.

З 14 січня Уран стає стаціонарним і з 18 січня переходить у прямолінійний рух. Його енергія значно впливає на стан світової економіки, політичні події в глобальних масштабах. Енергію Урана в цей час можна використовувати для значних змін у своєму житті.

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Тиждень змін, часом, неприємних, але необхідних. Вони допоможуть по-новому поглянути на життя і почуватися щасливим кожного дня. Багато людей у цей період розуміють причини тих ситуації, де відчувають себе нещасливими. Тиждень інсайтів, осяянь, ба більше, молодий місяць 13 січня у Козерозі, сприяє виходу на новий рівень.

Гороскоп для Овнів

У цей час очікується багато клопоту, а ваші дії оцінюватимуться оточенням. Люди звернуть увагу як ваші сильні сторони, так і на слабкі. Зі свого боку вам потрібно показати зацікавленість у співпраці. У цей період зачіпаються взаємини і діяльність, пов’язана з літніми членами сім’ї, керівництвом і представниками влади. Вас очікують серйозні розмови з керівництвом, можливо, вас розглядають на нову посаду. Від того, яке враження ви справите, залежатиме ваша кар’єра. Не вдавайтеся в інтриги, шантаж, плітки, а також не використовуйте особисті зв’язки у корисливих цілях.

Гороскоп для Тельців

У цей період ви будете оточені красою та гармонією. Сприятливий час для серйозних розмов з партнером, планування подальших взаємин або їх завершення. Обставини сприятимуть активному спілкуванню з оточенням та ефективній фізичній діяльності. Цей час не варто проводити на самоті, щоб не прогавити взаємовигідні знайомства та сприятливі можливості. Демонструйте свої переваги, проявляйте творчі здібності – це приверне до вас увагу потрібних людей. Стосунки з представниками протилежної статі складатимуться добре. Навіть якщо досі вони були не найкращими, прийшов час створити приємну атмосферу і знайти гармонію в особистому житті.

Гороскоп для Близнюків

Вас вабить до всього яскравого, блискучого, першокласного, але потрібно пам’ятати про свої можливості та бажання. Не варто афішувати свої наміри, але і приховувати свої справи від близьких людей не найкраща ідея, бо з’являться образи та докори. Водночас можливі безпідставні тривоги, сильні переживання, страхи, якщо у вас є що приховувати від громадськості. Можливо, ваша допомога і підтримка у вигляді конкретних дій будуть потрібні комусь. Якщо братимете участь у чиїйсь долі, дійте рішуче, але не імпульсивно, враховуйте думку, побажання або заперечення оточення. Вдалі ділові поїздки за кордон або у віддалені місця, причому мету поїздки краще не афішувати.

Гороскоп для Раків

Вам захочеться брати участь у всіх справах, вирватися з нав’язаного кола обставин, а це призведе до бажаного результату і досягнення цілей. Ви опиняєтеся в центрі уваги, дуже багато залежить від ухвалених вами рішень. У цей час у вас покращиться самопочуття та імунітет. Представники протилежної статі прагнуть справити на вас враження, завоювати вашу увагу. Однак, вам не завжди це буде подобатися. Цілком вірогідна поява занадто наполегливого шанувальника або шанувальниці, дії яких можуть принести вам певні труднощі у сталих взаєминах. Цей період підходить для вирішення юридичних питань.

Гороскоп для Левів

Обставини вимагають від вас активності в різноманітних видах діяльності. У діловій сфері, загалом, все добре, до вас прислухаються партнери, ви стверджуєте власну думку, отримуєте деяке просування. Хоча потрібен великий рівень усвідомленості, щоб не втратити той статус і фінансовий фундамент, якого ви досягли. Водночас з’являється напруженість в особистих і сімейних стосунках. Роздратування, агресія і критика – це те, що може охолодити почуття партнера. Проявляйте ініціативу, але обережно, бо вірогідні конфлікти через вас, результатом яких буде тимчасове розставання або навіть завершення стосунків.

Гороскоп для Дів

Намагайтеся підтримувати соціальні взаємини, ходити у гості та запрошувати до себе знайомих і друзів. Обставини складаються якнайкраще, щоб зустріти свого романтичного партнера або поліпшити існуючі взаємини. Яскравий прояв індивідуальних здібностей, творчий злет і жага діяльності приверне до вас потрібних людей. Найскладніші та найболючіші питання вирішуються легко і радісно. Впевненість у своїх силах і приголомшлива самовіддача можуть поліпшити матеріальне становище. Життя розбурхує вас, змушує активно проявитися, використовувати вольові якості.

Гороскоп для Терезів

Вам доведеться впритул зайнятися сімейними і домашніми справами. Тиждень підходить для офіційного закріплення стосунків – особистих або ділових. У цей час хтось почне з нового аркуша своє особисте життя, а хтось поставить крапку. Близька людина може сказати вам, що ви стали впертими, відстороненими, замкнутими. Можливо почуття охолонуть. Намагайтеся не доводити ситуацію до сварок, інакше конфлікт триватиме довго. Багатьом доведеться вирішувати питання з нерухомістю, змінити місце проживання, а на перший план вийдуть турботи, пов’язані з літніми батьками.

Гороскоп для Скорпіонів

Стосунки з чоловіками можуть стати напруженими – можливо, в результаті занадто гострої конкуренції. Напружений період, зависока емоційність призведе до імпульсивної, різкої, агресивної та грубої реакції. У цей період ви схильні переоцінювати свої сили, а до оточуючих пред’являти зависокі вимоги, в результаті ви ризикуєте втратити симпатію та повагу. Не варто прагнути до дискусій, оскільки найімовірніше, вони переростуть у конфлікт. Важливо зосередитися на особистих взаєминах, не давайте приводу для ревнощів. Водночас необгрунтовані ревнощі з боку партнера можуть стати приводом для розриву стосунків.

Гороскоп для Стрільців

Романтичні стосунки стають чуттєвішими. Тиждень сприятливий для спілкування з протилежною статтю, заручин, одруження, прийому гостей та сімейних свят. Можлива раптова прихильність, кохання з першого погляду. Пам’ятайте, що любовні пригоди і надмірне захоплення незнайомими партнерами може призвести до неприємностей. Вам належить безліч професійних справ, посилюється дух суперництва у роботі. Схильність до негайного вирішення виникаючих проблем, призводить до поспішних дій. У цей період може виникнути необхідність медичного або стоматологічного обстеження та проведення певних процедур.

Гороскоп для Козерогів

Ваша здатність привертати увагу оточення в цей період безсумнівна. Гарний час для знайомства, вирішення питань, які стосуються кохання та стосунків між людьми, а також для суспільної та дипломатичної діяльності. Творчим людям варто використовувати ці дні для презентації себе і своїх робіт. Сприятливий час для бізнесу, особливо пов’язаного з мистецтвом та індустрією краси. Часом ви змушені з головою занурюватися у справи чоловіка чи партнерів, ба більше, навіть виконувати за них робочі обов’язки. Якщо буде потрібна допомога впливових людей – кажіть про це, вам нададуть підтримку.

Гороскоп для Водоліїв

Вас потягне на авантюрні та любовні пригоди. Ваші дії та душевна гармонія спонукають навколишніх до співпраці та згоди. Переговори пройдуть чудово, спільні проекти виявляться успішними. Нинішні обставини дозволяють залучити однодумців до роботи над творчими проектами. Продемонструйте свої таланти і чарівність, тоді ви обов’язково справите бажаний ефект на оточення. Ви можете досягти успіху в літературній творчості, видавничому бізнесі, а може створите свій сайт і займетеся його просуванням. Період сприятливий для дипломатії, зв’язків з громадськістю, юриспруденції.

Гороскоп для Риб

Нинішні обставини допоможуть створити міцні зв’язки, обмінятися цінними ідеями та інформацією. Контакти і загальні справи з сусідами, братами і сестрами особливо будуть вас стимулювати. Сприятливі ситуації дають шанс почати проекти, пов’язані з літературною творчістю, ораторським мистецтвом або видавничим бізнесом. Ви можете укласти вдалу угоду, пов’язану з купівлею або продажем автомобіля, або іншого засобу пересування. Використовуйте будь-який випадок, який дозволить вам застосувати технічні або творчі навички. Це гарний час для коротких поїздок.

Гороскоп здоров’я

За допомогою планет і знаків зодіаку можна класифікувати органи і системи тіла людини. Тому аналіз гороскопу дає змогу вирахувати ймовірність виникнення захворювання. Усі зміни стану здоров’я можуть проявлятися на трьох рівнях: духовному, психічному та фізичному.

Загальний гороскоп має рекомендаційний характер і не може замінити особисту консультацію астролога або лікаря.

Детальний гороскоп здоров’я для всіх знаків зодіаку на 2021 рік – читайте на Фактах ICTV.