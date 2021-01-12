Старий Новий рік відзначають із 13 на 14 січня. Нехай це й неофіційне свято в календарі, але не менш хороший привід ще раз відправити близьким новорічні привітання, побажавши їм щастя, добра та здоров’я.

Найкращі привітання з прийдешнім Старим Новим роком зібрано в матеріалі. Не полінуйтеся відправити їх друзям і рідним – нехай ваш гарний настрій розлетиться по всьому світу!

Привітання зі Старим Новим роком

З прийдешнім! Нехай Старий Новий рік принесе в кожен куточок вашого дому радість і достаток! Нехай наповнить серце спокоєм і теплом!

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На порозі тупцює Старий Новий рік! Нехай він подарує вашій родині яскраві враження, нехай дасть змогу кожному розширити внутрішні кордони! Нехай не залишить в серці жодної краплі смутку та зневіри!

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Приходить Старий Новий рік! Прийми мої вітання! Нехай цей рік збереже і примножить все хороше, що сталося раніше! Нехай приверне в життя нові емоції, довгоочікувані перемоги та маленькі життєві радощі! Нехай Старий Новий рік наповнить життя щасливими та радісними подіями, а дім нехай тремтить від дзвінкого сміху!

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У Старий Нвий рік бажаю зловити за хвіст удачу, насолодитися кожним радісним моментом і підкорити безліч вершин! Нехай дорога до свого Евересту буде тернистою, але цікавою, нехай друзі будуть вірними, а емоції – непідробними!

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Старий Новий рік – чудовий привід ще раз побачитися з близькими, відчути тепло сімейних зустрічей і радісних моментів. Нехай у Старий Новий рік збудеться все, на що раніше не вистачало часу! Нехай всі знайдуть щастя, яке довго шукали! Вітаю!

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Прийміть привітання зі Старим Новим роком! Нехай все погане нарешті піде, а свято Старого Нового року подарує вашій родині цілий мішок подарунків, серед яких буде вдосталь здоров’я, щастя, миру, достатку та оптимізму! Нехай на серці буде тепло в будь-яку життєву погоду!

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Хочу привітати вас зі Старим Новим роком! Нехай життя нагадує яскравий карнавал, на якому головними гостями будуть радісний сміх, щирі посмішки та запальні танці! Нехай у Старий Новий рік теплі та добрі слова ллються рікою, а здоров’я нехай ніколи не підводить!

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Старий Новий рік вже стукає в двері! Це чудовий час обійняти близьких, ще раз відправити красиву листівку тому, хто далеко. Обійняти батьків, подякувати життю за всі подарунки та можливості. І знову загадати бажання – нехай у Старий Новий рік збудеться все, що здається недосяжним! Нехай кожен буде по-справжньому щасливий!

* * *

Поспішаю привітати вас зі Старим Новим роком! Нехай цей рік буде сповнений вдалих днів і радісних місяців! Нехай дарує довгоочікувані зміни, заслужені перемоги та доленосні знайомства.

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Ви також можете приділити увагу близьким у Старий Новий рік і відправити їм новорічне привітання у формі вірша.

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком.

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

Мир в сім’ї хай вашій буде,

Радість, розуміння.

Процвітання вам бажаю.

Тепла і терпіння.

* * *

У цей Старий Новий рік

Диво нехай станеться.

Нехай здійсниться несподівано

Все, що забажається.

Нехай удача в будинок увійде,

І успіх не підведе.

Грошей буде нехай в достатку,

Все у всіх буде в порядку!

* * *

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

у Старому Новому році!

* * *

Я вітаю від душі

Із Старим вас Новим роком,

Щастя хай прийде в ваш дім

І оселиться під боком.

Гроші хай заходять в гості,

Пристрасть у серці хай палає,

Гріє ніжністю кохання,

Успіх хай не оминає.

* * *

Ні золота, ні королівських вам палаців,

Ні тих чудес, що є в тяжкий наш вік,

А просто всім людського щастя!

Бажаю я під Старий Новий Рік!

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