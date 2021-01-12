Старий Новий рік відзначають із 13 на 14 січня. Нехай це й неофіційне свято в календарі, але не менш хороший привід ще раз відправити близьким новорічні привітання, побажавши їм щастя, добра та здоров’я.
Найкращі привітання з прийдешнім Старим Новим роком зібрано в матеріалі. Не полінуйтеся відправити їх друзям і рідним – нехай ваш гарний настрій розлетиться по всьому світу!
Привітання зі Старим Новим роком
З прийдешнім! Нехай Старий Новий рік принесе в кожен куточок вашого дому радість і достаток! Нехай наповнить серце спокоєм і теплом!
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На порозі тупцює Старий Новий рік! Нехай він подарує вашій родині яскраві враження, нехай дасть змогу кожному розширити внутрішні кордони! Нехай не залишить в серці жодної краплі смутку та зневіри!
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Приходить Старий Новий рік! Прийми мої вітання! Нехай цей рік збереже і примножить все хороше, що сталося раніше! Нехай приверне в життя нові емоції, довгоочікувані перемоги та маленькі життєві радощі! Нехай Старий Новий рік наповнить життя щасливими та радісними подіями, а дім нехай тремтить від дзвінкого сміху!
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У Старий Нвий рік бажаю зловити за хвіст удачу, насолодитися кожним радісним моментом і підкорити безліч вершин! Нехай дорога до свого Евересту буде тернистою, але цікавою, нехай друзі будуть вірними, а емоції – непідробними!
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Старий Новий рік – чудовий привід ще раз побачитися з близькими, відчути тепло сімейних зустрічей і радісних моментів. Нехай у Старий Новий рік збудеться все, на що раніше не вистачало часу! Нехай всі знайдуть щастя, яке довго шукали! Вітаю!
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Прийміть привітання зі Старим Новим роком! Нехай все погане нарешті піде, а свято Старого Нового року подарує вашій родині цілий мішок подарунків, серед яких буде вдосталь здоров’я, щастя, миру, достатку та оптимізму! Нехай на серці буде тепло в будь-яку життєву погоду!
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Хочу привітати вас зі Старим Новим роком! Нехай життя нагадує яскравий карнавал, на якому головними гостями будуть радісний сміх, щирі посмішки та запальні танці! Нехай у Старий Новий рік теплі та добрі слова ллються рікою, а здоров’я нехай ніколи не підводить!
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Старий Новий рік вже стукає в двері! Це чудовий час обійняти близьких, ще раз відправити красиву листівку тому, хто далеко. Обійняти батьків, подякувати життю за всі подарунки та можливості. І знову загадати бажання – нехай у Старий Новий рік збудеться все, що здається недосяжним! Нехай кожен буде по-справжньому щасливий!
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Поспішаю привітати вас зі Старим Новим роком! Нехай цей рік буде сповнений вдалих днів і радісних місяців! Нехай дарує довгоочікувані зміни, заслужені перемоги та доленосні знайомства.
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Ви також можете приділити увагу близьким у Старий Новий рік і відправити їм новорічне привітання у формі вірша.
Привітати хочу вас
З Старим Новим роком.
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
Мир в сім’ї хай вашій буде,
Радість, розуміння.
Процвітання вам бажаю.
Тепла і терпіння.
* * *
У цей Старий Новий рік
Диво нехай станеться.
Нехай здійсниться несподівано
Все, що забажається.
Нехай удача в будинок увійде,
І успіх не підведе.
Грошей буде нехай в достатку,
Все у всіх буде в порядку!
* * *
Хай прибутки та достатки,
Не минають вашу хатку,
Хай ведеться й прибуває,
Щастя хай вас не минає,
Радості на кожнім кроці,
у Старому Новому році!
* * *
Я вітаю від душі
Із Старим вас Новим роком,
Щастя хай прийде в ваш дім
І оселиться під боком.
Гроші хай заходять в гості,
Пристрасть у серці хай палає,
Гріє ніжністю кохання,
Успіх хай не оминає.
* * *
Ні золота, ні королівських вам палаців,
Ні тих чудес, що є в тяжкий наш вік,
А просто всім людського щастя!
Бажаю я під Старий Новий Рік!
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