У Німеччині припинили роботу найбільшого незаконного торгового сервера у даркнеті. Зокрема, його сервери знаходилися в Україні. Прокуратура міста Кобленца заарештувала оператора підпільного ринку DarkMarket. 34-річного чоловіка затримали біля кордону Німеччини.

У процесі операції, організованої Європолом, Німеччина співпрацювала з США, Україною та іншими країнами.

DarkMarket – найбільший в усьому світі торговий сервер тіньової мережі. Ним користувалися 500 тис. осіб, а 2,4 тис. людей продавали там товари. Під час роботи сайту провели понад 320 тис. транзакцій і витратили 4,6 тис. Bitcoin і 12,8 тис. Monero. Орієнтовна сума виторгу за поточним курсом криптовалют – €140 млн.

На DarkMarket продавали незареєстровані ліки, фальшиву валюту, дані кредиток, шкідливе ПЗ для техніки та інше.

Контакти користувачів Telegram потрапили до даркнета

У даркнеті опублікували мільйони номерів телефонів користувачів Telegram. Офіційні представники Telegram відзначили, що злив контактів у даркнет стався через вбудовану функцію імпорту контактів під час реєстрації. За їхньою інформацією, 50% контактів, які потрапили до мережі, неактуальні. Близько 70% контактів – це користувачі з Ірану, решта 30% – громадяни РФ.

Джерело: Generalstaatsanwaltschaft Koblenz