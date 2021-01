Нові правила WhatsApp: чому користувачі переходять до інших месенджерів

Найпопулярніший месенджер у світі WhatsApp оновив умови користування і політику конфіденційності. З 4 січня користувачі почали отримувати повідомлення з проханням погодитися на нові умови.

Відтепер WhatsApp передаватиме персональні дані своїх користувачів компанії Facebook. Усе нібито для інтеграції з рекламною системою соціальної мережі.

Усі, хто не погодиться з умовами до 8 лютого, не зможе більше користуватися месенджером. Більшості такі ультиматуми не сподобалися. Telegram і Signal заявили про стрімке зростання кількості нових користувачів за останній час, а влада Туреччини, зокрема президент та Міноборони, взагалі відмовилися від WhatsApp та вирішила поступово перейти на вітчизняні месенджери.

Вілл Каткарт, генеральний директор компанії WhatsApp, на своїй сторінці у Twitter запевняє, що оновлені умови користування не вплинуть на приватність і безпеку користувачів, а лише додадуть прозорості бізнес-комунікації.

Зокрема, WhatsApp запевняє, що не має наміру передавати Facebook такі персональні дані: локація користувачів, список контактів, метадані повідомлень (з ким, коли і як часто ви спілкуєтеся – Ред.) у приватній комунікації.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP

— WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021