Нові правила WhatsApp: чому користувачі переходять до інших месенджерів

Найпопулярніший месенджер у світі WhatsApp оновив умови користування і політику конфіденційності. З 4 січня користувачі почали отримувати повідомлення з проханням погодитися на нові умови.

Відтепер WhatsApp передаватиме персональні дані своїх користувачів компанії Facebook. Усе нібито для інтеграції з рекламною системою соціальної мережі.

Усі, хто не погодиться з умовами до 8 лютого, не зможе більше користуватися месенджером. Більшості такі ультиматуми не сподобалися. Telegram і Signal заявили про стрімке зростання кількості нових користувачів за останній час, а влада Туреччини, зокрема президент та Міноборони, взагалі відмовилися від WhatsApp та вирішила поступово перейти на вітчизняні месенджери.

Реакція WhatsApp

Вілл Каткарт, генеральний директор компанії WhatsApp, на своїй сторінці у Twitter запевняє, що оновлені умови користування не вплинуть на приватність і безпеку користувачів, а лише додадуть прозорості бізнес-комунікації.

Зокрема, WhatsApp запевняє, що не має наміру передавати Facebook такі персональні дані: локація користувачів, список контактів, метадані повідомлень (з ким, коли і як часто ви спілкуєтеся – Ред.) у приватній комунікації.

We want to address some rumors and be 100% clear we continue to protect your private messages with end-to-end encryption. pic.twitter.com/6qDnzQ98MP — WhatsApp (@WhatsApp) January 12, 2021

Певна річ, що WhatsApp, як і Facebook, не мають доступу до особистих повідомлень. Через це не варто і хвилюватися. Усе завдяки наскрізному шифруванню листувань (end-to-end encryption – Ред.). Ця технологія унеможливлює потрапляння інформації в руки третіх осіб. Цікавим є те, що Whatsapp ділився даними з Facebook ще з минулих оновлень. Але раніше користувачі могли заборонити передання своїх даних стороннім додаткам. З останніми змінами такої опції не передбачено.

То які дані WhatsApp передаватиме Facebook

Як бачимо, приватність листувань з друзями та родиною залишається незмінною. Стосовно бізнес-комунікації, яка активно ведеться у WhatsApp, усе працюватиме інакше.

У роз’ясненнях від розробників додатка зазначається: незалежно від того, спілкуєтесь ви телефоном, електронною поштою чи у месенджері, WhatsApp може бачити, що ви говорите, і використовувати цю інформацію відповідно для власних маркетингових цілей, зокрема і реклами на Facebook.

Завдяки новим комерційним функціям Facebook, як-от Shops, деякі компанії зможуть показувати свої товари просто у WhatsApp. Якщо ви вирішите придбати товар через Whatsapp, історія покупок може бути використана для персоналізації вашої реклами у Facebook та Instagram.

Висновок: усі ваші взаємодії з бізнес-сторінками використовуватимуться для інтеграції та персоналізації оголошень, які Facebook показуватиме вам у майбутньому.

Як Whatsapp розділятиме листування на особисті та ділові

Щоб переконатися, що ви поінформовані про використання своїх даних, WhatsApp обіцяє чітко позначати листування з компаніями, які вирішили використовувати послуги хостингу від Facebook.

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Усе не так однозначно, як здається на перший погляд. Глобальних змін не відбулося, але кожному варто задуматися, чи хоче він взагалі ділитися своїми персональними даними.

Раніше WhatsApp неодноразово опинявся у центрі скандалів. Месенджер звинувачували у витоках даних та критикували за вразливість до безпекових загроз.

Джерело: WhatsApp