Апеляційний суд провінцій Чінча і Піско в Перу звинуватив у нібито створенні пандемії Covid-19 засновника Microsoft Білла Гейтса, інвестиційного банкіра Джорджа Сороса, а також членів сім’ї мільярдерів Рокфеллерів.

Відповідну ухвалу внесли судді Тіто Гальєгос, Луїс Легія і Тоні Чангарай 21 грудня. У ній йдеться про конспірологічну теорію, за якою пандемію коронавірусу створили “автори нового світового порядку” та “кримінальні еліти, що домінують у світі”.

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– Жоден зі світових урядів, жодна фізична або юридична особа, ні захист підсудного не можуть підтвердити, що ця пандемія має властивість передбачуваності, хіба що її творці з числа авторів нового світового порядку, таких як Білл Гейтс, Сорос, Рокфеллер та інші, – написали в документі.

У Перу вже розпочали розслідування проти суддів, які внесли це рішення.

Згідно зі статистикою ВООЗ у країні захворіло понад 1 млн людей, 38 тис. осіб померли.

У травні 2020 року Білла Гейтса вже звинувачували у чипізації людства і у тому, що він створив коронавірус, щоб отримати вигоду від пандемії. Ці конспірологічні теорії стали популярними в Росії.

Паралельно з’явилася ще одна теорія змови, автори якої вважають, що нібито вишки 5G поширюють коронавірус і можуть стати причиною розвитку імпотенції. Зазначимо, що ці теорії не підтверджені, вони є лише домислами людей.

Джерело: Pasión por el Derecho