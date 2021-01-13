13 січня – День ангела Меланії (Мілани). У цю дату вшановують пам’ять преподобної Меланії Римлянині.

Значення імені Меланія

Ім’я Меланія має давньогрецьке коріння і означає темна, чорна. Останнім часом ім’я користується популярністю в Україні, батьки часто називають так своїх доньок.

Власниці імені з дитинства дуже м’які і поступливі, їм подобається перебувати у центрі уваги. Меланії – позитивні і життєрадісні, нерідко користуються популярністю серед чоловіків.

Читайте: Календар церковних свят на січень 2021

Привітання з Днем ангела Меланії в картинках

Привітання з Днем ангела Меланії у СМС

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Вітаю з Днем ангела вас!

Побажання удачі, любові

Ви прийміть, Меланіє, від нас.

Нехай щасливими будуть всі дні!

***

Меланія, красуня,

Всім чоловікам подобається,

Будь, як лебідь, ти ніжна,

Свіжа, як ранок літній.

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Нехай, Меланіє, справджуються бажання

У День ангела, призначений долею!

Скажи своїм образам до побачення

І насолоджуйся життям.

Календар церковних свят на рік

Крім державних і неофіційних свят, протягом року українці святкують низку церковних дат.

Серед них найбільше свято – Великдень, який у 2021-ому припадає на 2 травня.

Докладніший календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.