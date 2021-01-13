13 січня – День ангела Меланії (Мілани). У цю дату вшановують пам’ять преподобної Меланії Римлянині.
Значення імені Меланія
Ім’я Меланія має давньогрецьке коріння і означає темна, чорна. Останнім часом ім’я користується популярністю в Україні, батьки часто називають так своїх доньок.
Власниці імені з дитинства дуже м’які і поступливі, їм подобається перебувати у центрі уваги. Меланії – позитивні і життєрадісні, нерідко користуються популярністю серед чоловіків.
Читайте: Календар церковних свят на січень 2021
Привітання з Днем ангела Меланії в картинках
Привітання з Днем ангела Меланії у СМС
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Вітаю з Днем ангела вас!
Побажання удачі, любові
Ви прийміть, Меланіє, від нас.
Нехай щасливими будуть всі дні!
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Меланія, красуня,
Всім чоловікам подобається,
Будь, як лебідь, ти ніжна,
Свіжа, як ранок літній.
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Нехай, Меланіє, справджуються бажання
У День ангела, призначений долею!
Скажи своїм образам до побачення
І насолоджуйся життям.
Календар церковних свят на рік
Крім державних і неофіційних свят, протягом року українці святкують низку церковних дат.
Серед них найбільше свято – Великдень, який у 2021-ому припадає на 2 травня.
Докладніший календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.