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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Київ, Одеса та Харків: українські міста у 20-ці рейтингу за кількістю заторів

Київ увійшов у десятку світових лідерів за кількістю заторів у 2020 році. Столиця України обійшла у рейтингу мегаполіси Нью-Йорк, Токіо та Лондон.

Згідно зі звітом, найбільші затори кияни могли спостерігати у грудні минулого року. А протягом весни дороги були найбільш вільними. Найімовірніше це пов’язано з введенням жорсткого карантину в Україні.

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Загалом затримка у пересуванні Києвом становила 51%. Це означає, що годинна поїздка в столиці займала вже півтори. У рейтингу 2019 року Київ посів 12-те місце із 53 % затримки.

Перше місце у 2020 році за кількістю заторів посіла Москва разом з областю, друге – Мумбаї, Індія, третє – Богота, Колумбія. Також до двацятки лідерів потрапили ще два українських міста: Одеса посіла 11 місце в рейтингу, Харків – 13.

– Через затори соціально-економічні збитки становлять від 30 до 50 млн гривень, – стверджують експерти з транспортного планування.

Столиця України у міжнародних рейтингах

У цьому році Київ увійшов у міжнародний рейтинг найкращих міст для дистанційної роботи. Оцінювали інфраструктуру, доступ до Інтернету, наявність коворкінгу, вартість житла та їжі, рівень безпеки. Київ посів 20-те місце. Автори рейтингу Big 7 Travel зазначили, що Київ – ідеальне місто для віддалених працівників, які хочуть досліджувати унікальну українську культуру.

ДжерелоTomtom

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