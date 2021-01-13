Старий Новий рік – одне з улюблених свят для українців у новорічному циклі. Незважаючи на те, що воно неофіційне, в соцмережах і месенджерах всі надсилатимуть привітання зі Старим Новим роком у листівках і картинках.

Красиві листівки зі Старим Новим роком – це хороший привід ще раз згадати про своїх близьких і привітати їх вдруге з початком нового року. Не тіштеся думкою про те, що вітальні листівочки – це розвага для старшого покоління.

Листівка – це знак уваги, тому отримати її буде приємно навіть запеклому скептику. До того ж, листівка зі Старим Новим роком – це хороший спосіб оригінально привітати людину, якщо говорити красиві слова – не ваш коник.

Прикольні листівки зі Старим Новим роком створили для вас Факти ICTV. Зберігайте і сміливо відправляйте рідним у Старий Новий рік листівки – вони зігріють теплом і подарують усмішку навіть тим, хто в цей день далеко.

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Якщо ви досі переконані, що вітальна новорічна листівка – це нудно, зверніть увагу на гіфки. Така анімована листівка допоможе привітати близьку людину красиво та прикольно.

Крім того, створити листівки зі Старим Новим роком ви можете самі. Потрібно лише вибрати із запропонованих новорічних картинок ту, яка вам сподобалася найбільше, вписати вітальний текст, а також вказати ім’я одержувача. Як зробити новорічну листівку покроково ми писали раніше.