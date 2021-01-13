Обряди на Старий Новий рік, приваблюємо удачу і любов

Старий Новий рік або святки – незвичний час. Наші пращури вірили, що 13-14 січня деякі потойбічні сили перебувають у нашому світі, відтак у них можна дещо попросити та дізнатися. Саме тому в цей день незаміжні дівчата допитувалися в долі про кохання, а господарі просили добробуту та достатку.

Факти ICTV зібрали для вас найкращі обряди на Старий Новий рік, але для, щоб вони принесли результат, обов’язково треба щиро в них вірити, бути налаштованим серйозно та проводити їх тільки з чистим серцем та чистим сумлінням.

Обряд на заміжжя

В цей магічний період можна попросити в долі чоловіка та дізнатися, коли настане довгоочікуване весілля, як і робили дівчата та жінки сотні років тому.

Незаміжня дівчина має опівночі розкласти на столі кишенькове дзеркальце, свічку та глибоку миску з водою. Запаліть свічку та дивіться на себе в дзеркало, промовляючи такі слова: Суджений мій єдиний, прийди до мене і заміж мене забери!

Після цього дзеркало треба опустити в воду і капнути зі свічки трохи воску.

Якщо краплі зіллються в круглу форму або замкнене кільце – весілля незабаром відбудеться. А якщо форма незамкнена, під вінець дівчина піде трохи пізніше.

Обряд на гроші

Якщо ви хочете привабити в своє життя достаток, повністю підготуйтеся. Адже гроші прийдуть тільки до зібраних та серйозних людей. Тож перед проведення ритуалу потрібно:

Зробити генеральне прибирання в оселі, розібрати та викинути зайві речі в шафах;

одягнути речі зеленого кольору, адже він символізує багатство;

знайти свічку зеленого кольору та маленький мішечок;

під час приготувань та самого обряду треба бути зібраним, спокійним та сконцентрованим.

За 3-4 дні до свята в гаманець покладіть дві срібні монети, або монети білого кольору, щоб вони встигли поглинути вашу енергетику. В ніч з 13 на 14 запаліть свічку, крапніть на пальці трохи воску на притисніть його для утворення круглої форми.

З обох боків приклейте до свіжого воску ті монетки, що носили в гаманці, та лягайте з цим талісманом спати. На ранок покладіть амулет в мішечок і зберігайте разом з прикрасами та грошима цілий рік. А наступного року повторіть цей обряд.

Обряд на красу

Аби примножити дівочу красу та привабливість, можна спробувати провести обряд на красу.

Для цього на ранок Старого Нового року, одразу як прокинетесь, лежачи в ліжку потрібно сказати магічне замовляння: Хочу бути красивою. Для цього піду я до чистого озера, зачерпну там води джерельної. Небесна вода дорожче алмазів і золотих кілець, важливіше багатства і царських палат. Вмиюся я тією водою, стане моя шкіра білою, брови – чорними, а очі – яскравими. Нехай буде так!

Обряд на удачу

Ритуалів на привернення удачі та відлякування негараздів декілька. Перший полягає в тому, щоб усі проблеми залишилися в минулому році. Опівночі господар чи господиня мають стати на поріг оселі та промовити: Старий рік минає, проблеми забирає. Новий рік іде, удачу несе!

Потужну енергетику несе вогонь, він теж може допомогти у приверненні щастя та вдачі.

Візьміть церковну свічку та на світанку 13 січня обійдіть всю оселю три рази, не оминаючи жодної кімнати. Під час цього треба бути сконцентрованим та думати про результат, а також промовляти: Вогонь Господній, допоможи! Всі сварки і скандали спали, не залиш і сліду від усякого зла!