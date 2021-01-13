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Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Понад 140 тис. польотів: став відомий список найактивніших авіакомпаній в Україні

У Міністерстві інфраструктури України назвали топ 10 авіакомпаній за кількістю польотів виконаних у вітчизняному повітряному просторі у 2020 році.

Так, перше місце посіла турецька компанія Turk Hava Yollari A.O. За минулий рік вона здійснила 14 623 польоти. Наступними у списку опинилися українські авіалінії Ukraine International Airlines – 14406 польотів за 2020 рік. Закриває трійку лідерів Aviakompaniya Belavia з Білорусі, яка здійснила 10644 польоти.

Далі авіакомпанії розташувалися у таком порядку:

  • Wizz Air Hungary Ltd (Угорщина) – 9 151 політ
  • «Wind Rose» Aviation Company (Україна) – 8 511 польотів
  • Skyup Airlines LLC (Україна) – 8 434 польоти
  • LOT Polish Airlines (Польща) – 6 260 польотів
  • Ryanair LTD (Ірландія) – 5 965 польотів
  • Azur Air Ukraine Airlines LLC (Україна) – 4 663 польоти
  • Pegasus Hava Tasimaciligi A.S. (Туреччина) – 3 446 польотів

Усього торік було виконано майже 50 тис. польотів українськими авіакомпаніями. У порівнянні з 2019 роком цифра зменшилася на 54,7 %.

Украерорух назвав 10 авіакомпаній, які літали в Україні найчастіше

Загалом Украерорух забезпечив аеронавігаційним обслуговуванням 142 047 рейсів. Передбачувано, ця цифра менша на 56,7 % від показників 2019 року.

Украерорух

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України  створене у 1992 р. Украерорух є основою національної аеронавігаційної системи та Об’єднаної цивільно-військової системи організації повітряного руху України (ОЦВС).

Основні завдання підприємства: організація і менеджмент повітряного простору й потоків повітряного руху.

На сьогодні обов’язки директора підприємства виконує Андрій Ярмак.

Джерело: Украерорух

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