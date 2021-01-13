Прикольні привітання зі Старим Новим роком

Українці ще не встигли оговтатись від гучних Різдва та Нового року, як у двері постукало наступне свято – Старий Новий рік. Відзначатимемо його одночасно з Днем святого Василя – 14 січня.
Раніше це свято було звичайним Новим роком, але через зміну літочислення дата перенеслась. Та ми відзначаємо його, щоб ще раз нагадати рідним про свої почуття і проводити старий рік.
Цього дня заведено щедрувати, збиратися усією родиною за святковим столом та вітати одне одного. Якщо ви вирішили додати трішки гумору в свої привітання, Факти ICTV зібрали цікаві прикольні привітання для ваших друзів та близьких.
Прикольні привітання в віршах:
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Лиш український наш рід
Знає Старий Новий рік!
Знову стіл ми накриваєм
І гостей усіх скликаєм.
Не втомились випивати –
Будем знову святкувати!
А мороз на дворі – ух!
Живи й міцній український дух!
Зі Старим Новим Роком!
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Хай вам в Новому Старому році
Добре спиться і на боці,
Й горілиць, і носом вниз,
Й в гостях, і вдома – скрізь.
Хай же вам насняться гроші
І начальники хороші.
Хай насниться найсолодше,
І не раз, не два – щоночі.
Але щастя – хай не сниться,
А скребе тебе по спинці.
***
Щоб Євро в вас було в коморі,
Щоб сало рохкало у дворі,
Щоб в гаражі стояв Феррарі,
В сараї-Лексус ще у парі,
У хаті – з мармуру камін,
Ну і басейн, хоча б один.
Щоб гідромасажер в Джакузі,
Хенессі бовталось у пузі.
Вітаю зі Старим Новим Роком!
Смішні СМС-привітання:
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Я – новорічна смска, яка прийшла із запізненням на 2 тижні, але від цього не втратила актуальності, адже сьогодні – Старий Новий рік! Зі святом!
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Ось і Старий Новий рік!
Свята ще тривають.
Хоч звучить як анекдот,
Але ж наливають!
Два тижні безперервно
Не здаємо позиції.
Новий? Старий? Хто зрозуміє?
Стародавня традиція!
***
Старий Новий рік прийшов
Свято лине до нас знов.
Ще салати не скінчились,
Ми ще добре не напились.
Друзі! Всі мерщій до хати!
Будем знову святкувати!
Пити є ще досхочу,
Я від щастя закричу:
З святом я всіх вас вітаю,
Щастя й радості бажаю!
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Чи він старий, чи може він новіший –
Хай голову над цим ламає дехто інший.
Тебе ж я просто хочу привітати,
Здоров’я, радості, кохання побажати!
Можливо, позабув щось ненароком,
Коротше – зі Старим Новим роком!
Жартівливі привітання в прозі:
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Тільки-но відпочила печінка, вщухли салюти, знову щастя до нас зробило крок – Старий рік тут як тут. Його зустрінемо гарненько. І проводимо від душі. Нехай любов, добро і гроші будуть з вами завжди поряд!
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Вітаємо з найнеймовірнішим і найтаємничішим святом. Ми придумали собі ще один привід повеселитися, згадати те, чого не встигли в ніч на перше січня. Нехай Старий Новий рік гідно завершить низку свят і почне справді вдалий і успішний новий рік. Ура!
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Бажаю в Старий Новий рік ікрою мазати бутерброд не раз на рік, а щодня. Нехай не здолає тебе лінь, тож менше спи, бадьорішим будь, адже ще встигнеш відпочити.