Старий Новий рік заведено відзначати з 13 на 14 січня. Історія свята почалась з 1918 року, тоді ще Українська народна республіка жила за юліанським календарем, який на 13 діб відставав від європейського.

Декретом Ради Народних Комісарів було прийнято рішення перейти на григоріанський календар. Оскільки різниця між календарями становила 13 днів, то Старий Новий рік почав припадати на ніч з 13 на 14 січня, а тепер уже офіційний Новий рік – на 1 січня.

Свято славиться не тільки своєю історією, а й традиціями. Для прикладу 13 січня відзначається День Маланки – компанії щедрувальників ходять по домівках, розігрують сценки, співають тематичні пісні та розповідають вірші. А от 14 січня святкують День святого Василя – молоді хлопці ходять по хатах та засівають зерном, промовляючи щедрі слова господарям.

Також Старий Новий рік відомий і весільними справами, вважається, що це найкращий час для сватання до дівчини.

Найкращі привітання зі Старим Новим роком дивіться в матеріалі Фактів ICTV.

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Привітання зі Старим Новим роком у прозі

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У цей Старий Новий рік я хочу побажати, щоб все погане залишилось в минулому, а новий рік розпочався з позитивних та хороших емоцій.

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Бажаю, щоб старий рік забрав всі невдачі й образи, а новий рік ступив на поріг з мішком добрих подарунків. Нехай міцнішає здоров’я, а життя з кожним днем життя стає все прекраснішим!

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Нехай цей Старий Новий рік подарує тобі максимум позитивних емоцій! Я бажаю, щоб новорічне диво допомогло тобі втілити в реальність всі нереальні мрії та бажання!

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Старий Новий рік – це хороший шанс знову зустрітись за столом та випити келех шампанського. Бажаю, щоб у вас у новому році збулись всі бажання, і нехай життя дарує тільки позитивні емоції.

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Вітаю зі Старим Новим роком, нехай забудуться всі ваші мрії. Щастя вам, любові та тепла в новому році.

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Нехай старий рік забере всі хвороби, печалі й негаразди, а новий подарує удачу, здоров’я, добробут і щастя. Затишку вдома та гармонії в душі!

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У старому році потрібно проводжати старі думки, а відкриватись для нових подвигів, мрій та щастя! Нехай 2021 рік буде легким та сповненим враженнями! Зі святом!

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СМС-привітання зі Старим Новим роком

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Цей Старий Новий рік

Нехай удачу принесе,

Ніжність подарує

І до успіхів веде!

***

Бажаю в Старий Новий рік

Менше смутку і турбот,

Щоб як по маслу справи йшли,

І цілий рік був без скорбот.

***

Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

***

Хай прибутки та достатки,

Не минають вашу хатку,

Хай ведеться й прибуває,

Щастя хай вас не минає,

Радості на кожнім кроці,

У Старому Новому році!

***

На Старий Новий рік,

Щоб поганий настрій втік.

Щоб все бажане збулось,

А загублене – знайшлось.

***

Привітати хочу вас

З Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

***

Бажаю щирих усмішок

Й сердечного тепла,

У Новім році вам багато

Щастя, ніжності й добра!

***

Старий Новий рік – як загадати бажання

Окрім привітань, у новорічну ніч варто обов’язково загадати бажання. Це важливий атрибут свята, який надає йому магічності. Щоб загадати бажання на Старий Новий рік слід дотримуватись вимог:

бажання має бути реалістичним та точним;

не містити частку НЕ;

промовляти його варто так, ніби воно вже збулось;

якщо це предмет, потрібно його повністю описати або поставити зображення на видне місце.

Окрім цього, важливими є чарівні слова, без яких нічого не відбудеться. Що потрібно сказати, дізнайтесь у матеріалі Фактів ICTV.