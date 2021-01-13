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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Щедрий вечір: яке свято 13 січня

Напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня) в Україні відзначали Щедрий вечір. За християнським календарем – це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об’єднались, і тепер маємо Щедрий Вечір, або свято Меланки.

13 січня День ангела відзначають: Давид, Йосип, Меланія, Михайло, Петро, Яків.

Прикмети на 13 січня

  • Якщо ніч на 14 січня спокійна та ясна, то увесь рік буде щасливим;
  • Якщо на деревах помітно іній, то буде хороший врожай меду та зернових;
  • Якщо на вулиці сніжить, то рік буде хорошим для господарства;
  • Якщо погода сонячна і тепла, то влітку будуть рясні дощі;
  • Якщо на Маланки відлига, то літо буде спекотним.

Читайте: Календар свят на січень 2021

Що не можна робити 13 січня

  • займатись важкою фізичною працею;
  • лаятись та сваритися;
  • ображатись та думати про погане;
  • зашивати речі та тримати вдома старі предмети;
  • пересаджувати квіти.

Календар церковних свят на січень 2021

У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят.

Одне з них – Водохреща 19 числа.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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