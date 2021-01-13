Напередодні Старого Нового року (за старим стилем 13 січня) в Україні відзначали Щедрий вечір. За християнським календарем – це день преподобної Меланії. В народній традиції обидва свята об’єднались, і тепер маємо Щедрий Вечір, або свято Меланки.
13 січня День ангела відзначають: Давид, Йосип, Меланія, Михайло, Петро, Яків.
Прикмети на 13 січня
- Якщо ніч на 14 січня спокійна та ясна, то увесь рік буде щасливим;
- Якщо на деревах помітно іній, то буде хороший врожай меду та зернових;
- Якщо на вулиці сніжить, то рік буде хорошим для господарства;
- Якщо погода сонячна і тепла, то влітку будуть рясні дощі;
- Якщо на Маланки відлига, то літо буде спекотним.
Читайте: Календар свят на січень 2021
Що не можна робити 13 січня
- займатись важкою фізичною працею;
- лаятись та сваритися;
- ображатись та думати про погане;
- зашивати речі та тримати вдома старі предмети;
- пересаджувати квіти.
Календар церковних свят на січень 2021
У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят.
Одне з них – Водохреща 19 числа.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.