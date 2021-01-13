Старий Новий рік 2021 – привітання в листівках

Старий Новий рік – унікальне свято, яке, хоч і неофіційно, але відзначають в Україні в ніч із 13 на 14 січня.

Суть українського свята Старий Новий рік важко пояснити іноземцям, адже їх спантеличує назва. Справа в тому, що довгий час на українських землях діяло інше літочислення, і Старий Новий рік – це звичайна різниця в юліанському та григоріанському календарях.

Починаються святкування увечері 13 січня напередодні Старого Нового року. Цей день називають Маланкою. Люди перевдягаються в костюми тварин та інших фольклорних персонажів, щедрують, співають. Наступного дня, 14 січня, коли відзначають Старий Новий рік і свято Василя, хлопці посівають.

Читайте: Із прийдешнім Старим Новим роком – найкращі привітання

Та оскільки цього року через пандемію коронавірусу всі соціальні контакти обмежені, святкувати Старий Новий рік ми будемо дистанційно.

У цьому разі вам стануть у пригоді привітання зі Старим Новим роком, які ми зібрали для вас. Надіславши їх своїм рідним та знайомим, ви хоча б віртуально станете ближчими цього дня.

Привітання зі Старим Новим роком у листівках

За повір’ями, на Старий Новий рік можна довідатися, якою буде доля. Пропонуємо до вашої уваги одне з найпростіших ворожінь на Старий Новий рік – на варениках. Як ворожити на варениках у Старий новий рік, читайте в матеріалі Фактів ICTV