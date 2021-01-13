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Факти / Lifestyle
Людмила Грубнік |

Старий Новий рік 2021 – найкращі привітання у СМС

У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік 2021. У цей час заведено вітати близьких, друзів, колег та бажати здоров’я, щастя і успіхів у році, що минув.

Багато українців відзначають цей день пишно, як і Новий рік 1 січня.

Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у СМС.

Читайте: Звідки взявся старий Новий рік і де його відзначають

***

У цей Старий Новий рік

Диво нехай станеться.

Нехай здійсниться несподівано

Все, що забажається.

***

Будьте удвічі щасливіші,

Ще багатші й здоровіші,

Радості на цілий вік,

Зичить Старий Новий рік!

***

Вас зі Старим Новим роком

Хочу нині привітати,

Мира, злагоди в родині

Буду від душі бажати.

***

Привітати хочу вас

Зі Старим Новим роком,

Хай добро, достаток, щастя

Не обійдуть боком.

***

Хай прибуток та достаток,

Не минають вашу хату!

Радості на кожнім кроці,

У новому вам році!

Святкування Старого Нового року в Україні

Під час святкування Старого Нового року українці дотримуються низки традицій.

Серед них – приготування певних страв.

Детальніше про те, що приготувати на Старий Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.

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