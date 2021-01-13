У ніч з 13 на 14 січня в Україні відзначають Старий Новий рік 2021. У цей час заведено вітати близьких, друзів, колег та бажати здоров’я, щастя і успіхів у році, що минув.
Багато українців відзначають цей день пишно, як і Новий рік 1 січня.
Факти ICTV підготували найкращі привітання зі Старим Новим роком у СМС.
Читайте: Звідки взявся старий Новий рік і де його відзначають
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У цей Старий Новий рік
Диво нехай станеться.
Нехай здійсниться несподівано
Все, що забажається.
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Будьте удвічі щасливіші,
Ще багатші й здоровіші,
Радості на цілий вік,
Зичить Старий Новий рік!
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Вас зі Старим Новим роком
Хочу нині привітати,
Мира, злагоди в родині
Буду від душі бажати.
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Привітати хочу вас
Зі Старим Новим роком,
Хай добро, достаток, щастя
Не обійдуть боком.
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Хай прибуток та достаток,
Не минають вашу хату!
Радості на кожнім кроці,
У новому вам році!
Святкування Старого Нового року в Україні
Під час святкування Старого Нового року українці дотримуються низки традицій.
Серед них – приготування певних страв.
Детальніше про те, що приготувати на Старий Новий рік 2021 читайте на Фактах ICTV.