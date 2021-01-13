У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями – Артем Компан

Проблему різкого зростання вартості енергоресурсів і, як наслідок, підвищення тарифів на комунальні послуги необхідно вирішувати через механізм адресних субсидій, а не шляхом відмови від реформи ринку і відновлення державного регулювання цін.

Про це заявив голова правління Асоціації постачальників енергоресурсів Артем Компан.

За його словами, щоб підтримати найвразливіші категорії побутових споживачів та погасити різницю в ціні комунальних послуг, що виникла через різке зростання вартості енергоресурсів на світових ринках, необхідно виділити близько трьох мільярдів гривень.

– У цивілізованих країнах проблему різких стрибків тарифів вирішують адресними субсидіями, а не регулюванням цін. Механізм субсидій є найбільш простим та зрозумілим механізмом допомоги громадянам. Ціна питання наразі – це три мільярди гривень, – зазначив він.

На думку голови Асоціації, це допоможе тим українцям, які потребують допомоги, пережити місяць пікових тарифів, оскільки вже в лютому очікується зниження цін на енергоресурси.

– Держава має подбати про тих, хто не в змозі заплатити за комунальні послуги. Але продавати комунальні послуги забезпеченим українцям за соціальною ціною неправильно, – додав Артем Компан.

Раніше повідомлялося, що в уряді пропонують вирішити проблему різкого зростання тарифів за рахунок введення обмежень на ціни, зокрема на природний газ.

– Запровадження таких обмежень у самий розпал опалювального сезону – це фактично відкат на сім років тому, що може призвести до дефолту постачальників і проблем виконання зобов’язань за імпортними контрактами, – впевнені в Асоціації.

Артем Компан звернув увагу, що вирішення цієї проблеми не може бути емоційним, а має враховувати оцінку наслідків для всіх учасників – і споживачів, і постачальників.

– Відмова від реформи ринку природного газу – це шлях в нікуди. На відновлення ринку після таких рішень може знадобитися дуже тривалий час, – наголосив глава Асоціації.

Експерти Асоціації постачальників енергоресурсів розробили пакет заходів, які дадуть змогу вирішити проблему, не відмовляючись від взятих на себе зобов’язань щодо реформування ринків природного газу та електроенергії.

Конкретні пропозиції щодо врегулювання тарифної кризи Асоціація передала на розгляд профільному міністерству.