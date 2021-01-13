Похолодання в Україні: якою буде погода 14 і 15 січня (КАРТА)

Найближчими днями в Україні очікується сильне похолодання, бо на країну насувається атмосферний фронт з північного заходу Європи. Арктичне повітря охопить усю територію України, тому очікується значне похолодання, особливо на вихідні.

14 січня вдень у західних регіонах, а також у Житомирській, Сумській та Харківській областях очікується сніг.

Також опади у вигляді невеликого снігу вночі 14 січня прогнозують у північних регіонах, а також у Вінницькій, Черкаській і Полтавській областях. На дорогах Лівобережжя місцями ожеледиця.

В Україні прогнозують пориви вітру 5-10 м/с.

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Уночі очікуються морози -2…-7°, на північному-сході до -10°, на півдні від –2 ° до 3°.

У Києві ніч мине без опадів, але вдень прогнозують невеликий сніг. Температура вночі -5…-7 °, вдень -2…-4°.

15 січня в Україні синоптики прогнозують місцями сніг. На дорогах ожеледиця.

Температура протягом доби -3…-8° морозу, в західних і північних областях морози до -9…-14°.

Погода в Україні в січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 року буде відносно теплою і з характерною для цього місяця кількістю опадів.

А середня місячна температура січня становитиме від -4 до 0 градусів.