Новий смартфон Xiaomi Mi 11 буде доступний в трьох версіях: з 6/128 ГБ, 8/128 ГБ і 8/256 ГБ пам’яті.

Водночас у Китаї для смартфонів пропонується 8/128, 8/256 і 12/256 ГБ флеш-пам’яті.

Раніше у компанії зазначали, що Xiaomi Mi 11 вийде за межами Китаю у двох версіях, які будуть оснащені 8 ГБ оперативної та 128 або 256 ГБ енергонезалежної флеш-пам’яті.

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Характеристика Xiaomi Mi 11

Це перший смартфон на новому флагманському чіпі Qualcomm Snapdragon 888. Він оснащений AMOLED-дисплеєм з частотою оновлення в 120 Гц (діагональ – 6,81 дюйма).

Смартфон отримав модуль основної камери на 108 Мп з 1/1,33-дюймовим сенсором, а також 13-мегапіксельну камеру з ультрашироким кутом огляду і 5-мегапіксельний телевик для макрофотографій.

Крім того, система використовує швидкісну оперативну пам’ять LPDDR5. Також пристрій оснащений акумулятором ємністю 4 600 мАг з підтримкою швидкої 55-ватної дротової, 50-ватною бездротовою і 10-ватною реверсивною зарядкою.

Ціна Xiaomi Mi 11

Вартість новинки варіюватиметься на рівні $600-700:

$612 за версію 8+128 ГБ;

$657 — за 8+256 ГБ;

$719 – за 12+256 ГБ.

Китайська компанія Xiaomi представила флагманський смартфон Mi11 28 грудня 2020 року.

Бюджетний смартфон Poco M3

24 листопада китайська компанія Xiaomi провела презентацію нового гаджету. Ним став смартфон Poco M3 за доволі низькою вартістю.

Ціна Xiaomi Poco M3:на 64 ГБ – 4 299 грн, а на 128 ГБ – 4 799 грн.

Джерело: Gsmarena