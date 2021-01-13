Ворожіння на Василя – 10 способів

День святого Василя відзначають 14 січня. Раніше вважалося, що цей день має особливу магічну силу, тому всі ворожіння на святого Василя вважалися найправдивішими. У пошані був і сам святий Василь.

Найкращі ворожіння на Василя – підблюдні, на заміжжя, зі свічкою та тваринами – зібрано в нашому матеріалі.

Підблюдні ворожіння на Василя

Для підблюдного ворожіння стіл потрібно покрити скатертиною і поставити на нього блюдо з водою. У нього опустіть шматочки хліба, сіль і три жарини, а потім накрийте хусткою. Гості кладуть у блюдо свої прикраси. Під спеціальні підблюдні пісні звідти виймають речі – господар визначає своє майбутнє за рядком пісні, що звучала.

Існує і більш простий спосіб такого ворожіння. З настанням темряви в блюдо, чашу або посудину складали різні предмети. Дівчата по черзі витягають один предмет і намагаються вгадати, що на них чекає.

Ворожіння на святого Василя зі свічкою

Візьміть миску з водою, шкаралупи горіха та свічки для кожної учасниці ворожіння. Складіть “кораблики” – вставте свічки в шкаралупи, запаліть і пустіть на воду. Найближче весілля буде у дівчини, чия свічка згорить першою. Якщо “кораблик” потоне, заміжжя зовсім не бачити.

Помніть газету та підпаліть на тарілці за допомогою свічки. Тарілку з попелом піднесіть до стіни та за формою тіні витлумачте майбутнє.

Ще один варіант – запаліть свічку, а іншу подрібніть та покладіть в ложку. Розтопіть віск, а потім швидко вилийте його в склянку з холодною водою. Спрогнозуйте майбутнє за отриманими фігурками.

Ворожіння на Василя з тваринами

На Василя в кімнату пускають собаку. Якщо спершу вона зверне увагу на дівчину, її сімейне життя буде щасливим. Якщо пса більше зацікавить запах підлоги – на дівчину чекає сердитий обранець і нещасне життя.

До ворожінь на День Василя можна підключити і півня. Розсипте 12 зерняток по підлозі, а потім пустіть у кімнату півня. Якщо він з’їсть всі зерна, рік буде вдалим. Чим більше зерняток залишиться, тим гірше складуться справи найближчим часом.

Ворожіння в День святого Василя на заміжжя

Опівночі з 13 на 14 січня подруги виходять на вулицю і зав’язують одна одній очі. По черзі кожну дівчину обертають навколо себе. Якщо вона піде в сторону воріт – скоро вийде заміж, у напрямку ґанку – сидітиме в дівках.

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Передбачити заміжжя допоможуть також крупи. Розставте по колу блюдця з різними крупами, ще в одне налийте воду. У центрі кола розкрутіть сире яйце. Якщо воно покотиться до гречки – наречений буде багатий, до пшона – блондином, до рису – буде одружений, до манки – з півночі, до перловки – буде військовим. Вода обіцяє дівчині подорожі. Якщо яйце крутиться на місці, із заміжжям доведеться почекати.

Один із найпоширеніших способів дізнатися ім’я судженого – вийти опівночі на вулицю та запитати, як звуть першого зустрічного.