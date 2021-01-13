Японський стартап представив браслет з датчиком рівня глюкози

Японський стартап Quantum Operation представив унікальний прототип пристрою, який зможе моніторити рівень глюкози в організмі без проколювання шкіри. Девайс нагадує звичайний смарт-годинник.

Пристрій представили на щорічній міжнародній виставці електроніки CES 2021, яка проходить онлайн.

– Гаджет зможе точно контролювати рівень глюкози в організмі, а також вимірювати частоту серцевих коливань та робити електрокардіографію. Для цього девайсу знадобиться 20 секунд, – розповіли у компанії.

Щоб виміряти ці показники, людині достатньо надягнути так званий глюкометр та обрати відповідний пункт у меню пристрою.

Інвазивний метод моніторингу (технологія вимірювання без проколу шкіри) став можливим завдяки раман-спектроскопії. Лазер, пропущений через волоконно-оптичний кабель, допоможе контролювати рівень глюкози. Гаджет у цей час має бути притисненим до зап’ястя.

Дату виходу розумного пристрою представники стартапу не оголошували.

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Пристрій у своїй розробці має чимало відмінностей від традиційного моніторингу рівня глюкози.

Представники японського стартапу розповіли, що планують продати пристрій медичним працівникам, страховикам, а також створити велику базу даних для перевірки інформації про пацієнтів.

Apple патентувала технології на основі спектроскопії

Quantum Operation не єдині, хто працював над цією ідеєю. Кілька компаній, зокрема Apple, розробляли подібні технології. Остання у 2016 році навіть запатентувала схожу методику.

Патент стосується систем та методів вимірювання змін, які походять від джерела світла та оптичних приладів.

Джерело: Gizmochina