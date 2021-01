Програміст із Сан-Франциско Стефан Томас забув пароль від гаманця з біткоїнами вартістю 240 млн доларів.

Пароль від захищеного жорсткого диску з ключами доступу до електронного гаманця Стефан записав на аркуші паперу. На сьогодні цей аркуш вважається втраченим. У хлопця залишилося всього дві спроби входу.

Усього на рахунку Томаса є 7 тис. біткоїнів. Їх програмісту подарував фанат криптовалюти, який побачив відео-анімацію «Що таке біткоїн?», у якому програміст коротко пояснив концепцію валюти. 9 років тому хлопець зацікавився темою електронних грошей. За його словами, цифрова валюта незалежна та не підлягає контролю держав та крупних компаній.

За популяризацію теми криптовалют Томас й отримав свої 7 тис. біткоїнів, які поклав на рахунок. Тоді вартість одного біткоїну вперше перевищила 1 долар. Цього місяця вартість зросла до рекордних 42 тис. доларів.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret.

That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z

— Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021