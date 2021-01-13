Програміст із Сан-Франциско Стефан Томас забув пароль від гаманця з біткоїнами вартістю 240 млн доларів.

Пароль від захищеного жорсткого диску з ключами доступу до електронного гаманця Стефан записав на аркуші паперу. На сьогодні цей аркуш вважається втраченим. У хлопця залишилося всього дві спроби входу.

Усього на рахунку Томаса є 7 тис. біткоїнів. Їх програмісту подарував фанат криптовалюти, який побачив відео-анімацію «Що таке біткоїн?», у якому програміст коротко пояснив концепцію валюти. 9 років тому хлопець зацікавився темою електронних грошей. За його словами, цифрова валюта незалежна та не підлягає контролю держав та крупних компаній.

За популяризацію теми криптовалют Томас й отримав свої 7 тис. біткоїнів, які поклав на рахунок. Тоді вартість одного біткоїну вперше перевищила 1 долар. Цього місяця вартість зросла до рекордних 42 тис. доларів.

A painful memory. I hope others can learn from my mistakes. Test your backups regularly to make sure they are still working. An ounce of foresight could have prevented a decade of regret. That said, I'll do what I always do which is focus on building things, e.g. @Interledger. https://t.co/pCgObeAf4Z — Stefan Thomas (@justmoon) January 12, 2021

Захищений диск із ключами дає 10 спроб входу. Після – дані переписуються, а попередня інформація вважається назавжди втраченою. У Стефана таких спроб залишилося всього дві.

– Я просто лежав у ліжку і намагався згадати пароль. Потім йшов до комп’ютера з черговим варіантом. Пароль не підходив, і я знову впадав у відчай, – розказав програміст.

Зараз захищений диск у безпечному місці на випадок того, якщо криптографи придумають новий спосіб підібрати складний пароль.

Стефан Томас не перший, хто втратив мільйони доларів

Втрата доступу до гаманців з біткоїнами є розповсюдженим явищем. Через стрімке зростання вартості криптовалюти кількість людей, які намагаються отримати доступ до своїх втрачених гаманців, значно збільшилася.

Компанія Wallet Recovery Services, яка займається відновленням доступу наголосила, що за останній місяць кількість відповідних заявок збільшилася у три рази.

На сьогодні із наявних 18,5 мільйонів біткоїнів, приблизно 20 % (за актуальним курсом – вартістю близько 140 мільярдів доларів) є втраченими у загублених гаманцях. Таку статистку подала криптовалютна компанія Chainalysis.

Джерело: The New York Times