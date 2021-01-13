Погода на 13 січня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода 13 січня в Україні буде хмарною, холодною та сніжною. Вітер південний, його швидкість досягне 5-10 м/с. Середня вологість повітря становитиме 89%, що вплине на відчуття холоду.
На Сході країни сніжитиме, денна температура становитиме до -3°, вночі подекуди до -5°.
На Заході хмарно, подекуди випаде сніг, а денна температура опуститься до -1°.
На Півдні синоптики прогнозують дощі зі снігом. Вдень термометри покажуть до -2°, вночі – до -3°.
На Півночі ймовірний сніг, вдень температура опуститься до -3°, а вночі подекуди до -5°.
У Центрі похмуро та з осадками: вночі до -5°, вдень до -3°.
У Києві синоптики прогнозують до -4° вдень, ввечері стовпчик термометра залишиться на тій же позначці, а ще у столиці передбачають снігопад.
Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі
Погода в Україні в січні 2021
В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 відносно теплою.
Удругому місяці зими часто йтимуть дощі, а от снігу майже не буде.
Середня місячна температура січня складе від -4° до 0°.