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Факти / Lifestyle
Софія Телішевська |

Засніжить і похолодає: погода в Україні на 13 січня (КАРТА)

Погода 13 січня в Україні буде хмарною, холодною та сніжною. Вітер південний, його швидкість досягне 5-10 м/с. Середня вологість повітря становитиме 89%, що вплине на відчуття холоду.

На Сході країни сніжитиме, денна температура становитиме до -3°, вночі подекуди до -5°.

На Заході хмарно, подекуди випаде сніг, а денна температура опуститься до -1°.

На Півдні синоптики прогнозують дощі зі снігом. Вдень термометри покажуть до -2°, вночі – до -3°.

На Півночі ймовірний сніг,  вдень температура опуститься до -3°, а вночі подекуди до -5°.

У Центрі похмуро та з осадками: вночі до -5°, вдень до -3°.

У Києві синоптики прогнозують до -4° вдень, ввечері стовпчик термометра залишиться на тій же позначці, а ще у столиці передбачають снігопад.

Читайте: Синоптики дали прогноз погоди на 2021 рік у світі

Погода на 13 січня в Україні – прогноз погоди на сьогодні

Погода в Україні в січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 відносно теплою.

Удругому місяці зими часто йтимуть дощі, а от снігу майже не буде.

Середня місячна температура січня складе від -4° до 0°.

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