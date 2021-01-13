Старий Новий рік традиційно відзначають 13 січня. Також у цей день віряни вшановують пам’ять Святого Василя Великого. До нього зазвичай зверталися і просили багатий врожай.
Старий Новий рік як свято утворилося в результаті зміни літочислення. 14 лютого 1918 року відбувся перехід з юліанського на григоріанський календар. У такий спосіб 13 січня святкують Новий рік за старим стилем, тобто за юліанським календарем.
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У цей день також заведено збиратися сім’ями, накривати стіл і співати колядки.
Не забудьте привітати знайомих і близьких у цей день. Для цього Факти ICTV зібрали найоригінальніші привітання зі Старим Новим роком.
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Старий Новий рік у хаті,
Зустрічай його хутчіш.
Став на стіл горілки пляшку,
Сало і ковбаску ріж.
Принесе нехай це свято
Щастя і добро в сім’ю,
Хай ввійде кохання щире
В душу радісну твою.
Гроші водяться в кишені
І у схованці нехай,
З позитивом у майбутнє
Двері тільки відчиняй.
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Старий Новий рік — це свято,
Відзначаємо завзято.
І сьогодні саме з ним
Привітання шлю в ваш дім!
Хай цей рік буде багатим
Та здоровим в вашій хаті.
Хай виконує бажання,
Самі дивні сподівання!
Принесе усім фінансів,
Щирих роздає авансів.
Приводів дарує класних,
Стане роком змін прекрасних!
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Привітання шлю сердечні
У Старий Новий вам рік,
Хай щасливим і багатим
Буде ваш прекрасний вік.
Вам бажаю всіх гараздів,
Миру, злагоди, достатку,
Хай успішним рік цей стане
До кінця і від початку.
Хай здоров’я не підводить,
Радість хай несе родина,
Буде поряд вірний друг
І кохана половина.
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Хай у Старий Новий рік
Щастя прийде на поріг,
Щоб із ним постука в хату
Миру й радості багато,
Позитивних вам подій,
Хай збуваються всі з мрій!
Ворожіння на Старий Новий рік 2021
Ворожити можна протягом усіх святок, тобто від Різдва до Хрещення (19 січня), як наодинці, так і в компанії друзів. Найкращий час – після опівночі.
Факти ICTV зібрали сім ворожінь на Старий Новий рік, які допоможуть не лише заглянути у майбутнє, а й розважитися. Тут і перевірені часом способи, й нові сучасні ворожіння.