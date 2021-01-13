Старий Новий рік традиційно відзначають 13 січня. Також у цей день віряни вшановують пам’ять Святого Василя Великого. До нього зазвичай зверталися і просили багатий врожай.

Старий Новий рік як свято утворилося в результаті зміни літочислення. 14 лютого 1918 року відбувся перехід з юліанського на григоріанський календар. У такий спосіб 13 січня святкують Новий рік за старим стилем, тобто за юліанським календарем.

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У цей день також заведено збиратися сім’ями, накривати стіл і співати колядки.

Не забудьте привітати знайомих і близьких у цей день. Для цього Факти ICTV зібрали найоригінальніші привітання зі Старим Новим роком.

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Старий Новий рік у хаті,

Зустрічай його хутчіш.

Став на стіл горілки пляшку,

Сало і ковбаску ріж.

Принесе нехай це свято

Щастя і добро в сім’ю,

Хай ввійде кохання щире

В душу радісну твою.

Гроші водяться в кишені

І у схованці нехай,

З позитивом у майбутнє

Двері тільки відчиняй.

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Старий Новий рік — це свято,

Відзначаємо завзято.

І сьогодні саме з ним

Привітання шлю в ваш дім!

Хай цей рік буде багатим

Та здоровим в вашій хаті.

Хай виконує бажання,

Самі дивні сподівання!

Принесе усім фінансів,

Щирих роздає авансів.

Приводів дарує класних,

Стане роком змін прекрасних!

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Привітання шлю сердечні

У Старий Новий вам рік,

Хай щасливим і багатим

Буде ваш прекрасний вік.

Вам бажаю всіх гараздів,

Миру, злагоди, достатку,

Хай успішним рік цей стане

До кінця і від початку.

Хай здоров’я не підводить,

Радість хай несе родина,

Буде поряд вірний друг

І кохана половина.

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Хай у Старий Новий рік

Щастя прийде на поріг,

Щоб із ним постука в хату

Миру й радості багато,

Позитивних вам подій,

Хай збуваються всі з мрій!

Ворожіння на Старий Новий рік 2021