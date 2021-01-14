Археологи знайшли найдавніше наскельне зображення віком 45,5 тис. років

Міжнародна команда археологів знайшла на острові Сулавесі (в центральній частині Індонезії) найдавніший з усіх відомих наскельних малюнків.

Дослідники виявили два печерних малюнки диких свиней, мінімальний вік одного з яких становить близько 45,5 тис. років. Друге зображення було зроблене щонайменше 32 тис. років тому.

Зображення кабана зроблено в натуральну величину розміром 136 на 54 см, за допомогою темно-червоного пігменту – охри. Вік визначили радіоізотопним методом. Спосіб передбачає визначення віку об’єкту, у складі якого є будь-який радіоактивний ізотоп. Час існування зразка дізнаються за принципом того, яка частина ізотопу встигла розпастися.

Наскельне мистецтво Індонезії

Раніше на півдні острова Сулавесі було знайдено малюнок, створене щонайменше 43,9 тис. років тому. Зображення дикої свині знайшли у вапнякових печерах Марош-Пангкеп.

Однак дослідники запевняють: поки що немає підстав припускати, ніби саме це раннє наскельне мистецтво є унікальним випадком на острові Південно-Східної Азії або в ширшому регіоні.

Джерело: ScienceAdvances