День ангела Михайла припадає на 14 січня. Цього дня шанують пам’ять священномученика Михайла Кисельова.
Згідно з православним календарем, святі з ім’ям Михайло поминаються 82 рази за рік.
Ім’я Михайло походить від давньоєврейського імені Мікаель.
З хлопчиком Михайлом у вчителів і батьків зазвичай не буває проблем. Він намагається все робити добре і вчасно, активно бере участь у різноманітних спортивних змаганнях.
Ми підготували для вас привітання з Днем ангела Михайла, аби ви змогли привітати своїх чоловіків та хлопчиків з їхнім святом!
Привітання у прозі
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Вітаю з Михайловим днем і бажаю щедрого щастя, щедрої любові, щедрої удачі.
Нехай цього дня для твого серця буде відкритий світлий горизонт – горизонт добра і благополуччя. І нехай на вулицях стає все холодніше, в душі твоєї нехай буде і тепло, і радісно.
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В Михайлов день зичу миру в душі, щоб в сім’ї жило щастя і панував мир. Нехай на столі завжди буде смачна їжа, а рідні будуть щирими зізнаннями обдаровувати кожен день одне одного. Нехай зберігають святі ваш будинок і близьких!
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Нехай Архангел Михаїл зберігає від бід, від горя і від пристріту. Нехай спокій і тепле світло зігріють ваші душі вдома. Нехай не бідує кишеню, нехай серця будуть багаті любов’ю до людей. Бажаю жити без зла і гніву. Бажаю вірити в Бога і добро. Зі святом!
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Привітання у картинках
Календар церковних свят на рік
Упродовж року українці святкують низку церковних свят.
Серед них найбільше – Великдень, який у 2021 році припадає на 2 травня.
Детальний календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.