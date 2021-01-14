День ангела Олександра святкують 14 січня. Це гарне мужнє ім’я грецького походження перекладається як захисник.

Є ще одне символічне трактування – чоловік, що оберігає.

Олександр – впевнений у собі, товариський і життєрадісний чоловік. Він активний, любить подорожі і з легкістю стає душею компанії. Олександр також відрізняється гострим розумом, стратегічним мисленням та розважливістю.

Факти ICTV підготували оригінальні привітання з днем ангела Олександра в СМС і листівках. Привітайте в цей день ваших близьких, і нехай у них усе складається в житті добре!

Читайте: Календар свят на січень 2021

Душевні СМС-привітання з днем ангела Олександра

Рано-вранці, до сходу сонця

Ангел стукав у віконце

І сказав мені новину –

В Олександра іменини!

Бажаю тобі тихих зоряних ночей,

Блакитних чи карих, чи сірих очей,

І щастя безмежного, щастя людського,

У житті кохати когось лише одного!

***

Від щирого серця вітаю тебе, дорогий Сашко! Нехай твій шлях приведе тебе до успіху і благополуччя, нехай кожна дорога в життя буде встелена удачею і везінням. Щиро бажаю бути щасливою людиною й міцно коханим чоловіком.

***

У житті удачі, везіння в долі

Тобі, Олександре, я бажаю,

Сум і біда дороги до тебе

Нехай не знайдуть, не впізнають.

Ім’я тобі – захисник, боєць,

Тобі оборону тримати,

Бажаю рідних і коханих берегти

І в житті щасливим стати.

***

Нехай у День твого святого,

Ангел сил додасть до всього,

Щоби життя не було сірим,

Хай додасть наснаги й віри,

Перемог на кожнім кроці,

Досягати без вагання,

З Днем ангела, Олександре,

Прийми найщиріші привітання!

***

З Днем ангела, Сашко! Нехай у житті будуть радість, благополуччя, здоров’я й щастя. Щоби близькі не розчаровували тебе, друзі – були вірними, а життя – у задоволення.

***

У День Ангела, Олександре, бажаю я любові

І від душі успішних перемог,

Натхнення, щастя світлого, здоров’я,

І хай тебе оберігає Бог!

***

Вітаємо з Днем ангела, Олександре! Бажаємо жити в гармонії і бути господарем своєї долі. Нехай бажання здійснюються, а в житті будуть супутниками надія, віра і любов.

Красиві листівки з днем ангела Олександра

Церковні свята у січні 2021

У календарі церковних свят на січень 2021 багато важливих дат.

На черзі 14 січня — Обрізання Господнє, а також день пам’яті Василія Великого. А 19 січня православні відзначають Хрещення Господнє або Богоявлення.