Магазин Epic Games Store з 14 до 21 січня включно безкоштовно роздає гру Star Wars Battlefront 2 за мотивами Зоряних воєн.

У святкове видання входить сама гра, а також повна колекція предметів для персоналізації, які вийшли до 20 грудня 2019 року.

Гру можна завантажити за посиланням.

Наступною безкоштовною грою стане Galactic Civilizations III. Її роздача запланована через тиждень.

Перед цим, у грудні, Epic Games Store роздавав безкоштовну гру The Long Dark.

З 17 грудня в Epic Games була двотижнева новорічна акція.

Це відеогра в жанрі виживання. Вона пропонує гравцям навчитися ухвалювати самостійні рішення і піклуватися про себе, подорожуючи крижаною пустелею, яка пережила геомагнітну катастрофу.

Фото: Epic Games Store