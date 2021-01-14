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Валентина Летяк |

Epic Games Store безкоштовно роздає гру Star Wars Battlefront 2

Магазин Epic Games Store з 14 до 21 січня включно безкоштовно роздає гру Star Wars Battlefront 2 за мотивами Зоряних воєн.

У святкове видання входить сама гра, а також повна колекція предметів для персоналізації, які вийшли до 20 грудня 2019 року.

Гру можна завантажити за посиланням.

Наступною безкоштовною грою стане Galactic Civilizations III. Її роздача запланована через тиждень.

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Перед цим, у грудні, Epic Games Store роздавав безкоштовну гру The Long Dark.

З 17 грудня в Epic Games була двотижнева новорічна акція.

Це відеогра в жанрі виживання. Вона пропонує гравцям навчитися ухвалювати самостійні рішення і піклуватися про себе, подорожуючи крижаною пустелею, яка пережила геомагнітну катастрофу.

Фото: Epic Games Store

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