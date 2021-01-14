Глава Smart City.UA Юрій Назаров закликав мерів великих та малих міст України долучатися до глобальних процесів цифровізації. Адже перехід від паперового до цифрового документообігу та комфортні для містян онлайн-послуги здатні значно підвищити якість життя громадян.

Цей рік обіцяє бути активним щодо цифровізації українських міст. Уже зараз керівництво міст та громад розуміє, як важливо впроваджувати технології та наскільки вони можуть не тільки полегшити керування містом, а й створити комфортніші умови для проживання його мешканців, – наголосив Юрій Назаров.

Але, за оцінками реформатора, далеко на всі міські голови, які щиро бажають почути проблеми містян, достатньо поінформовані щодо етапів впровадження концепції “розумних міст”. Вирішення наявної проблеми Юрій Назаров бачить у приєднанні мерів українських міст до спільного руху цифровізації.

Я закликаю всіх мерів міст, лідерів громад приєднуватися до нашого руху цифровізації! Наша команда допомагає запроваджувати рішення, які якісно впливають на життя людей лише у три кліки на смартфоні. Наш рух підтримує центральна влада: на проекти цифровізації України в Бюджеті-2021 виділено рекордну суму – 1,8 млрд грн, – заявив Юрій Назаров

За його словами, у 2020 році команда Smart City.UA вже розпочала відповідну роботу: протягом року проведено низку обговорень з приводу побудови “розумного міста” з представниками багатьох міст України. До ініціативи Юрія Назарова вже доєдналися Мукачево, Львів, Тернопіль, Івано-Франківськ, Ужгород, Житомир, Харків, Біла Церква, Мелітополь, Дніпро та Бровари.

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Переконаний, що цього року родина “розумних міст” в Україні кількісно зросте. За нашими розрахунками, у 2021 році перевагами “розумного міста” зможуть скористатися ще 3 млн українців, а загалом це буде майже 10 млн наших співвітчизників, – розповів експерт.

Крім того, Юрій Назаров наголосив, що концепцію Smart City не треба асоціювати лише з великими містами, адже до процесу цифровізації може приєднатися навіть маленьке містечко з кількістю населення від 25 тисяч осіб.

У невеликих містах впроваджувати такі зміни можна набагато швидше і легше. Майбутнє вже настало, і не варто опиратися прогресу, залишаючи розвиток свого міста за бортом всесвітньої цифровізації. Долучайтеся! – закликав керівник Smart City.UA Юрій Назаров.