Вантажний багаторазовий космічний корабель компанії Ілона Маска SpaceX Cargo Dragon повернувся з Міжнародної космічної станції на Землю.

Корабель у грудні доставив на МКС 2 900 кг вантажу американського космічного агентства NASA, повернув на Землю близько 2 350 кг старого обладнання та результатів дослідів.

– Місія з поповнення запасів і перше повернення космічного корабля для поповнення запасів біля узбережжя Флориди завершено, – повідомила компанія у Twitter.

В рамках контракту SpaceX з NASA це була вже 21 вантажна місія з постачання МКС.

Наразі Cargo Dragon є єдиним у світі космічним кораблем, який здатний повертати вантажі з МКС на Землю.

Запуск Starship

Компанія SpaceX не змогла здійснити перший тестовий запуск прототипу свого міжпланетного багаторазового космічного корабля Starship.

За 1,3 секунди до старту двигуни Raptor ініціювали аварійне відключення і прототип Starship не злетів.