На старий Новий рік, 14 січня, синоптики прогнозують сніг у західних, північних, а також у Вінницькій, Черкаській та Кіровоградській областях.

На високогір’ї Карпат у Івано-Франківській та Закарпатській областях можливе сходження лавин.

Вночі та вранці у деяких регіонах мороз сягатиме 8 градусів, а вдень буде максимум -5.

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На півдні сьогодні 0 +3, на Заході та у Центрі України – від 0 до -2.

У північних та східних регіонах переважно -2 -4.

Погода у січні 2021

В Укргідрометцентрі прогнозують, що погода в Україні в січні 2021 буде відносно теплою.

Часто йтимуть дощі, а от снігу майже не буде.

Середня місячна температура січня – від -4 до 0 градусів.