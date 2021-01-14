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Факти / Lifestyle
Наташа Тарчевська |

Найкращі привітання з днем ангела Богдана у листівках

Перший день ангела Богдана у 2021 році відзначають 14 січня.

Ім’я Богдан має слов’янське походження та означає Богом даний.

Найкращі привітання з днем ангела Богдана в листівках дивіться на Фактах ICTV.

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

День ангела Богдана: привітання у листівках

Календар церковних свят на січень

Факти ICTV публікували повний календар церковних свят на січень 2021, де зібрано чимало важливих дат.

Після Старого Нового року православні віруючі святкуватимуть Хрещення Господнє.

Традиційно українці ходили колядувати та щедрувати, а також влаштовували родинні вечори.

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