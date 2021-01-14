День Василя 2021 припадає на четвер, 14 січня. Також цього дня зустрічають Старий Новий рік.
Святителя Василя Великого вважають покровителем землеробства. Саме з ним пов’язано звичай засівання осель пшеницею з відповідними приказками.
Цього дня не забудьте привітати знайомих Василів з їхнім Днем ангела!
Привітання в СМС
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В День Ангела Василю бажаю я любові
І від душі успішних перемог,
Натхнення, щастя світлого, здоров’я,
І хай тебе оберігає Бог!
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Вітаю тебе, Василю, з днем ангела. Бажаю високих досягнень у житті та абсолютних перемог. Найміцніших сил і впевнених позицій, правильних рішень і геніальних ідей, вірного кохання та справжніх друзів.
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Вітаю тебе, Василько, будь мужнім і цілеспрямованим, йди твердими кроками до успіху і не зупиняйся перед труднощами. Будь щасливим і життєрадісним!
Привітання у віршах
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Нехай в житті усе тобі, Василь,
Легко вдається, без зусиль,
Хай щастя наповнює дім,
Всі негаразди розвіються у дим
Нехай в душі любов живе,
Здоров’я Бог тобі дає,
Будь сильним і веселим ти
До мрії без перешкод іди!
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Ти, Василю, в нас боєць,
І в роботі молодець!
Люблять всі тебе дівчата,
Липнуть всі, немов ти м’ята,
Ти в нас гордий, не здаєшся,
І на флірт не піддаєшся!
Хай завжди тобі везе,
І в житті буде усе!
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Нехай у день твого святого,
Ангел сил додасть до всього,
Щоб життя не було сірим,
Хай додасть наснаги й віри,
Перемог на кожнім кроці,
Досягати без вагання,
З днем ангела Василя,
Прийми привітання!!!
Ворожіння на Василя
На свято Василя заведено також ворожити. Цей день має особливу магічну силу.
Найкращі ворожіння на Василя зібрані в матеріалі на Фактах ICTV.