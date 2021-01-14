Президенти світових країн масово переходять у Telegram – Дуров пояснив причини

Після останнього повідомлення програміста Павла Дурова на своєму Telegram-каналі, стрімке зростання кількості нових користувачів тільки пришвидшилося.

Так, до месенджеру приєдналися та створили свої офіційні канали Президент Туреччини – Реджеп Таїп Ердоган (@RTErdogan) та Президент Бразилії – Жаїр Болсонару (@jairbolsonarobrasil).

За словами Павла Дурова, на відміну від інших соцмереж Telegram не використовує непрозорі алгоритми, щоб зрозуміти, чи бачить користувач контент, на який підписаний. Можливо, ми є свідками наймасштабнішої цифрової міграції в історії людства.

Засновник Telegram стверджує, що політичні лідери, а також багаточисленні громадські організації довіряють месенджеру та покладаються на нього у питанні боротьби з дезінформацією та розповсюдженні інформації про важливі проблеми суспільства.

– Застосунок – єдиний спосіб для лідерів думки напряму зв’язатися зі своєю аудиторією, – заявив програміст.

Окрім того, на платформі вже були присутні й інші глави держав, а саме:

Президент Мексики – @PresidenteAMLO

Президент Франції – @emmanuelmacron

Прем’єр-міністр Сінгапуру – @leehsienloong

Президент України – @V_Zelenskiy_official

Президент Узбекистану – @shmirziyoyev

Президент Тайваню – @iingtw

Прем’єр-міністр Ізраїлю – @bnetanyahu

Облікові записи, які є перевіреними, зазвичай мають синю галочку біля імені користувача. Про це ще раз нагадав Павло Дуров.

500 млн користувачів у Telegram

Раніше засновник Telegram повідомив, що за перший тиждень 2021 року кількість активних користувачів Telegram перевищила 500 млн. Нові користувачі прибули з усього світу. Що спричинило стрімке зростання кількості нових користувачів Telegram і як на це відреагував Дуров читайте детальніше у Фактах.

Джерело: Durov’s Channel