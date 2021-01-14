PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Анастасія Керпань |

Президенти світових країн масово переходять у Telegram – Дуров пояснив причини

Після останнього повідомлення програміста Павла Дурова на своєму Telegram-каналі, стрімке зростання кількості нових користувачів тільки пришвидшилося.

Так, до месенджеру приєдналися та створили свої офіційні канали Президент Туреччини – Реджеп Таїп Ердоган (@RTErdogan) та Президент Бразилії – Жаїр Болсонару (@jairbolsonarobrasil).

За словами Павла Дурова, на відміну від інших соцмереж Telegram не використовує непрозорі алгоритми, щоб зрозуміти, чи бачить користувач контент, на який підписаний. Можливо, ми є свідками наймасштабнішої цифрової міграції в історії людства.

Засновник Telegram стверджує, що політичні лідери, а також багаточисленні громадські організації довіряють месенджеру та покладаються на нього у питанні боротьби з дезінформацією та розповсюдженні інформації про важливі проблеми суспільства.

– Застосунок – єдиний спосіб для лідерів думки напряму зв’язатися зі своєю аудиторією, – заявив програміст.

Окрім того, на платформі вже були присутні й інші глави держав, а саме:

Облікові записи, які є перевіреними, зазвичай мають синю галочку біля імені користувача. Про це ще раз нагадав Павло Дуров.

Читайте
Нові умови користування Whatsapp: наслідки та загрози безпеці

500 млн користувачів у Telegram

Раніше засновник Telegram повідомив, що за перший тиждень 2021 року кількість активних користувачів Telegram перевищила 500 млн. Нові користувачі прибули з усього світу. Що спричинило стрімке зростання кількості нових користувачів Telegram і як на це відреагував Дуров читайте детальніше у Фактах.

Джерело: Durov’s Channel

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка