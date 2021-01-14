Навушники Galaxy Buds Pro: основні фішки та ціна

Samsung представила абсолютно нові навушники Galaxy Buds Pro з розумним шумозаглушенням та просторовим звучанням. Чистий та реалістичний звук від найвищих до найглибших басів завдяки двосмуговому динаміку. Виробники зробили все, щоб звук був максимально якісним.

Нові Galaxy Buds Pro виконані у форматі внутрішньоканальних затичок зі змінними силіконовими насадками різних розмірів. У них встановлені основний 6,5-міліметровий твіттер і додатковий 11-міліметровий вуфер. Усе це, за словами виробника, значно покращить якість звуку.

Фішки Samsung Galaxy Buds Pro

Розумне шумозаглушення – мікрофон розпізнаватиме ваш голос та вимикатиме шумозаглушувачі, коли це буде потрібно. Тобто, ви зможете чути співрозмовника, не витягаючи девайс із вуха.

AutoSwitch – технологія, за допомогою якої перемикатися між пристроями можна буде без додаткових зусиль. Наприклад, дивитися відео на планшеті і відразу відповісти на телефонний дзвінок за потреби, не перемикаючи навушники. Відео автоматично поставиться на паузу.

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Дизайн – навушники будуть глянцевими, попри тендецію на матовість. Доступні кольори: білий, сріблястий та фіолетовий.

Smart Things Find – за допомогою цього додатку ви зможете швидко розшукати свої навушники, якщо вони загубилися. Ви почуєте звуковий сигнал і легко знайдете їх в своїй кімнаті. А за допомогою автономного пошуку ви дізнаєтеся останнє розташування навушників, навіть якщо вони більше не підключені до вашого смартфону.

На одному заряді Galaxy Buds Pro будуть працювати до 18 годин, є підтримка швидкої зарядки. Керувати налаштуваннями можна через фірмовий додаток Galaxy Wearable, через системні налаштування Bluetooth або за допомогою голосових команд через віртуального помічника Bixby.

Ціна стартуватиме від $200.

Новинки Samsung 2021

Компанія Samsung представила новий флагман під час презентації Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra стане першим представником Galaxy S, який буде підтримувати стилус S Pen. Раніше інструмент міг працювати лише з серією Galaxy Note. Детальніше про характеристики нового флагману Samsung S21 читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: Samsung