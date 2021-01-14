Новий флагман Samsung S21: ціна та характеристики

Компанія Samsung представила новий флагман під час презентації Galaxy Unpacked. Samsung S21 Ultra стане першим представником Galaxy S, який буде підтримувати стилус S Pen. Раніше він міг працювати лише з серією Galaxy Note.

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Екран AMOLED матиме діагональ 6,8 дюйма з роздільністю WQHD. Він підтримуватиме частоту оновлень зображення до 120 ГЦ. Панелі захищені склом Gorilla Glass Victus виробництва Corning.

Смартфон матиме чотири камери зі 108 мегапікселями, а також 12-мегапіксельний ультраширококутний модуль.

Основою для телефону став новий процесор Exynos 2100. У США та Китаї S21 працюватиме на Qualcomm Snapdragon 888.



Доступні такі версії:

Galaxy S21 Ultra 5G 128 ГБ флеш-пам’яті, 12 ГБ ОЗУ — сріблястий, чорний, від €1 249

Galaxy S21 Ultra 5G 256 ГБ флеш-пам’яті, 12 ГБ ОЗУ — сріблястий, чорний, від €1 299

Galaxy S21 Ultra 5G 512 ГБ флеш-пам’яті, 16 ГБ ОЗУ — сріблястий, чорний, від €1 429

Новинки Samsung 2021

На щорічній виставці техніки CES 2021 Samsung презентувала 110-дюймовий MICRO LED-телевізор, чотиридверний холодильник Bespoke Flex, а також флагманський процесор Exynos-2100, який ознаменував повернення легендарної лінійки процесорів Exynos.

Джерело: Samsung