У четвер, 14 січня, в Україні відзначають старий Новий рік, День Василя Великого і Обрізання Господнє.

14 січня – яке сьогодні свято

Православні вшановують пам’ять святого Василя, який прославився своєю добродійністю. Він вважається покровителем землеробства. Саме з ним пов’язаний звичай засівання осель пшеницею на старий Новий рік.

Водночас вранці в будинок першим обов’язково повинен зайти чоловік – тоді весь рік буде багатим і щасливим.

Також 14 січня відзначається Обрізання Господнє. На восьмий день після Різдва Пресвята Діва Марія і Йосип Обручник принесли Ісуса Христа в храм для здійснення обряду обрізання.

Читайте Календар свят на січень 2021

День ангела 14 січня

Іменини 14 січня відзначають Василь, В’ячеслав, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, ​​Платон, Трохим і Федот.

Прикмети на 14 січня

Туман на Василя вважається передвісником доброго врожаю.

А іній на деревах – меду буде багато.

З ранку йде сніг – зима теж буде сніжною, а весна пізньою.

Вітер з півночі – літо буде холодним, із заходу – дощовим, зі сходу – посушливим, а з півдня – звичайним, теплим.

Якщо 14 січня відлига, літо буде прохолодним.

На небі яскраві зірки – до морозів.

Що не можна робити 14 січня

Це єдиний день у році, коли жінкам не можна ходити по домівках.

Виносити сміття з хати – разом з ними винесете щастя.

Вимітати зерно, насипане засівальниками, до Водохреща, 19 січня.

Позичати гроші – щоб не бути в боргах весь рік.

Лаятися і лихословити.

Церковні свята у січні 2021

У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща, 19 січня.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.