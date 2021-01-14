У четвер, 14 січня, в Україні відзначають старий Новий рік, День Василя Великого і Обрізання Господнє.
14 січня – яке сьогодні свято
Православні вшановують пам’ять святого Василя, який прославився своєю добродійністю. Він вважається покровителем землеробства. Саме з ним пов’язаний звичай засівання осель пшеницею на старий Новий рік.
Водночас вранці в будинок першим обов’язково повинен зайти чоловік – тоді весь рік буде багатим і щасливим.
Також 14 січня відзначається Обрізання Господнє. На восьмий день після Різдва Пресвята Діва Марія і Йосип Обручник принесли Ісуса Христа в храм для здійснення обряду обрізання.
День ангела 14 січня
Іменини 14 січня відзначають Василь, В’ячеслав, Олександр, Григорій, Іван, Михайло, Микола, Петро, Платон, Трохим і Федот.
Прикмети на 14 січня
- Туман на Василя вважається передвісником доброго врожаю.
- А іній на деревах – меду буде багато.
- З ранку йде сніг – зима теж буде сніжною, а весна пізньою.
- Вітер з півночі – літо буде холодним, із заходу – дощовим, зі сходу – посушливим, а з півдня – звичайним, теплим.
- Якщо 14 січня відлига, літо буде прохолодним.
- На небі яскраві зірки – до морозів.
Що не можна робити 14 січня
- Це єдиний день у році, коли жінкам не можна ходити по домівках.
- Виносити сміття з хати – разом з ними винесете щастя.
- Вимітати зерно, насипане засівальниками, до Водохреща, 19 січня.
- Позичати гроші – щоб не бути в боргах весь рік.
- Лаятися і лихословити.
Церковні свята у січні 2021
У перший зимовий місяць україні відзначають низку великих церковних свят. Одне з них – Водохреща, 19 січня.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.