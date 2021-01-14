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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

Свято Василя – історія, традиції, прикмети

Свято Василя відзначають 14 січня – у той день, що і старий Новий рік.

Святителя Василя Великого вважають покровителем землеробства. Саме з ним пов’язано звичай засівання осель пшеницею з відповідними приказками.

Він також був філософом і богословом – написав багато праць. До нього звертаються з молитвами ті, чия діяльність пов’язана з освітою.

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Народився святий приблизно у 330 році в Кесарії Каппадокійській (Мала Азія) в християнській родині. З самого дитинства дотримувався церковних канонів. Заснував два монастирі – жіночий і чоловічий, а також утримував  богадільні та будинок для прочан.

Тому віряни моляться святому Василю також про здоров’я і просять допомоги в придбанні житла.

Традиції свята Василя

За традицією, 14 січня вранці господині готують щедру кутю. З’їдати її прийнято до останньої крихти.

А діти на Василя прокидаються дуже рано і після церковної служби ідуть засівати, набравши в кишені зерна (жито, пшеницю, овес).

Засівальників вважають найбажанішими гостями в цей день і запрошують до столу.

Першим у новому році в будинок повинен зайти чоловік.

Вважається, що дівчата щастя не приносять, тому їм засівати заборонено. Більш того, свято Василя – єдиний день в році, коли жінкам не можна ходити у гості.

Зерном, яке засівальники розкидали по хаті, господині годували курей – щоб краще неслися, давали худобі – щоб була здорова. А частину зберігали до весни, змішували з іншим зерном і починали перший посів.

Але змітати його можна тільки після Водохреща, 19 січня.

Народні прикмети на свято Василя

  • Ніч на Василя тиха і ясна – рік буде щасливим.
  • Сонце з самого ранку віщує особливо багатий і урожайний рік, особливо багатий урожай фруктів.
  • Якщо іній на деревах – до врожаю хліба.
  • Сніг іде 14 січня – рік буде вдалим для всього.

Ворожіння на Василя

На свято Василя заведено також ворожити. Цей день має особливу магічну силу.

Найкращі ворожіння на Василя зібрані в матеріалі на Фактах ICTV.

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