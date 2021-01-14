Twitter обмежив акаунт російської вакцини Супутник V – причина

Соціальна мережа Twitter тимчасово обмежила аккаунт російської вакцини Супутник V.

Дії облікового запису обмежили через те, що від його імені виконувалися незвичайні дії.

Російський фонд прямих інвестицій, за підтримки якого створювалася вакцина, заявив, що з’ясовують причину.

Однак, це не блокування облікового запису. Пости від імені Супутник V були доступні до перегляду.

Через деякий час Twitter зняв обмеження.

Блокування акаунтів Трампа

Напередодні стало відомо про блокування акаунту Трампа у Twitter. Соцмережа заблокувала обліковий запис назавжди, оскільки побачила у його дописах загрози безпеці громадян. До ініціативи також долучилися інші платформи, зокрема Facebook.