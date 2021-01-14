PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Lifestyle
Євгенія Шапоренко |

Twitter обмежив акаунт російської вакцини Супутник V – причина

Соціальна мережа Twitter тимчасово обмежила аккаунт російської вакцини Супутник V.

Дії облікового запису обмежили через те, що від його імені виконувалися незвичайні дії.

Читайте
У РФ медики, яким зробили щеплення вакциною Супутник V, захворіли на Covid-19

Російський фонд прямих інвестицій, за підтримки якого створювалася вакцина, заявив, що з’ясовують причину.

Однак, це не блокування облікового запису. Пости від імені Супутник V були доступні до перегляду.

Через деякий час Twitter зняв обмеження.

Twitter обмежив акаунт російської вакцини Супутник V – причина

Блокування акаунтів Трампа

Напередодні стало відомо про блокування акаунту Трампа у Twitter. Соцмережа заблокувала обліковий запис назавжди, оскільки побачила у його дописах загрози безпеці громадян. До ініціативи також долучилися інші платформи, зокрема Facebook.

Фото: Depositphotos

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Завантаження...

Вгору Вгору

Знайшли помилку в тексті?

Помилка