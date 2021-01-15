15 січня – День ангела Серафими. За церковним календарем, цього дня вшановують пам’ять і моляться Серафиму Саровському.

Значення імені Серафима

Читайте Церковний календар на січень 2021

Серафима – жіночий варіант чоловічого імені Серафим. Воно має давньоєврейське коріння і означає вогненна.

Власниці імені з дитинства дуже допитливі, активні і завжди хочуть перебувати у центрі уваги.

Серафими – справжні трудівниці. Завдяки цьому їм часто вдається досягти успіхів у кар’єрі.

Привітання з Днем ангела Серафими у картинках

Привітання з Днем ангела Серафими у СМС

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У свій День ангела прийми

Привітання мої.

Серафимо, будь щасливою

Та з усіма справедливою!

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Вітаємо, Серафимо,

З цим святом великим!

Щастя, благ, любові, удачі

І здоров’я на додачу!

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З Днем ангела я вітаю

Серафиму прекрасну.

Щастя їй бажаю

І долі вдалої.

Календар церковних свят на 2021 рік

Крім державних свят, українці святкують низку церковних дат.

Серед них найбільше – Великдень, який цьогоріч припадає на 2 травня.

Докладніший календар церковних свят на 2021 рік дивіться на Фактах ICTV.