15 січня – День ангела Серафими. За церковним календарем, цього дня вшановують пам’ять і моляться Серафиму Саровському.
Значення імені Серафима
Серафима – жіночий варіант чоловічого імені Серафим. Воно має давньоєврейське коріння і означає вогненна.
Власниці імені з дитинства дуже допитливі, активні і завжди хочуть перебувати у центрі уваги.
Серафими – справжні трудівниці. Завдяки цьому їм часто вдається досягти успіхів у кар’єрі.
Привітання з Днем ангела Серафими у картинках
Привітання з Днем ангела Серафими у СМС
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У свій День ангела прийми
Привітання мої.
Серафимо, будь щасливою
Та з усіма справедливою!
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Вітаємо, Серафимо,
З цим святом великим!
Щастя, благ, любові, удачі
І здоров’я на додачу!
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З Днем ангела я вітаю
Серафиму прекрасну.
Щастя їй бажаю
І долі вдалої.
Календар церковних свят на 2021 рік
Крім державних свят, українці святкують низку церковних дат.
Серед них найбільше – Великдень, який цьогоріч припадає на 2 травня.
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