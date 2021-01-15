Джеймс Нейсміт: дудл Google

Новий дудл Google присвячено канадському тренеру, викладачу та засновнику гри у баскетбол Джеймсу Нейсміту.

Джеймс Нейсміт довгий час викладав у міжнародної тренувальної школи в США. Взимку, коли потрібно було збільшити навантаження на студентів, Джеймс Нейсміт придумав баскетбол – нову гру з м’ячем у залі.

Дудл Google зображує той самий момент, коли відбувалися перші у світі заняття з баскетболу.

На картинці видно двох студентів, а поруч і самого доктора Джеймса Нейсміта. За вікном розробники намалювали зиму, а саме вікно стало буквою О в слові Google, яке зображують на усіх дудлах.

Під час натискання на дудл користувачі потрапляють на видачу новин, що відповідають запиту Джеймс Нейсміт.