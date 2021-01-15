У п’ятницю, 15 січня, у світі відзначають День Вікіпедії. Це загальнодоступна багатомовна інтернет-енциклопедія з вільним контентом, вміст якого користувачі можуть змінювати самостійно.
А православна церква у цей день вшановує пам’ять римського єпископа Сильвестра Першого. За легендою, саме йому вдалося переконати імператора Костянтина стати християнином.
У народі це Сильвестрів день або Куряче свято, бо священика вважали покровителем домашньої птиці.
День ангела 15 січня
Іменини сьогодні у Василя, Серафима, Сильвестра, Юліани та Уляни.
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Календар свят на січень 2021
Прикмети на 15 січня
- Мороз у Сильвестрів день – до відлиги.
- Якщо ввечері хмарно – погода різко зміниться у найближчі дні.
- Півні рано заспівали – до різких змін погоди.
- Сорока шукає притулок серед будинків – прикмета, що скоро буде заметіль.
Що не можна робити 15 січня
- На Сильвестра не можна їсти м’ясо, особливо птиці – щоб щастя з хати не полетіло.
- Вживати алкоголь.
- Виносити сміття вранці.
- Займатися хатніми справами.
Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.