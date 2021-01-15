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Факти / Lifestyle
Валентина Летяк |

День Вікіпедії: яке свято 15 січня

У п’ятницю, 15 січня, у світі відзначають День Вікіпедії. Це загальнодоступна багатомовна інтернет-енциклопедія з вільним контентом, вміст якого користувачі можуть змінювати самостійно.

А православна церква у цей день вшановує пам’ять римського єпископа Сильвестра Першого. За легендою, саме йому вдалося переконати імператора Костянтина стати християнином.

У народі це Сильвестрів день або Куряче свято, бо священика вважали покровителем домашньої птиці.

День ангела 15 січня

Іменини сьогодні у Василя, Серафима, Сильвестра, Юліани та Уляни.

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Календар свят на січень 2021

Прикмети на 15 січня

  • Мороз у Сильвестрів день – до відлиги.
  • Якщо ввечері хмарно – погода різко зміниться у найближчі дні.
  • Півні рано заспівали – до різких змін погоди.
  • Сорока шукає притулок серед будинків – прикмета, що скоро буде заметіль.

Що не можна робити 15 січня

  • На Сильвестра не можна їсти м’ясо, особливо птиці – щоб щастя з хати не полетіло.
  • Вживати алкоголь.
  • Виносити сміття вранці.
  • Займатися хатніми справами.

Докладний календар церковних свят на січень 2021 дивіться на Фактах ICTV.

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