У США планують розробити цифровий паспорт щеплень від Covid

Microsoft, Salesforce та Oracle, а також некомерційна Mayo Clinic у США, об’єдналися, щоб розробити цифровий паспорт щеплень. Компанії переконані – уряди країн, зокрема авіаперевізники, незабаром вимагатимуть у людей довідку про щеплення від Covid.

Про свою коаліцію компанії оголосили у четвер. Об’єднання отримало назву The Vaccination Credential Initiative (Ініціатива з облікових даних щодо вакцинації- Ред.)

– У планах розробити технологію, яка дозволить людям отримувати зашифровану копію своїх даних про імунізацію. Інформація зберігатиметься у цифровому гаманці: Apple Wallet або Google Pay.

Якщо нема смартфона, QR-код з даними можна буде роздрукувати. Також The VCI заявили, що спробують розробити нові стандарти підтвердження інформації про щеплення. Раніше використовували вакцинаційні буклети.

– Основна мета Ініціативи – надати людям цифровий доступ до вакцинаційних записів, – сказав Пол Мейер, генеральний директор некомерційного проекту The Commons.

За словами Мейера, цифровий паспорт щеплень дозволить людям безпечно і комфортно повернутися до подорожей, роботи та школи.

Біл Паттерсон, виконавчий віце-президент і генеральний директор корпоративної фірми програмного забезпечення Salesforce наголосив на тому, що коаліція відіграватиме важливу роль у громадському добробуті і здоров’ї. Його компанія хоче допомогти організаціям налаштувати всі аспекти життєвого циклу управління вакцинацією.

Нелегко сказати, наскільки накладення певних обмежень на людей, які відмовилися від вакцинації, є етичним. Та нещеплені особи можуть важко хворіти на певні штами коронавірусу, внаслідок чого небезпека підстерігає не лише захворілих, але й інших. Наприклад, якщо медичні ресурси доведеться відвернути від допомоги, не пов’язаної з Covid.

Про це заявили Ісра Блек, викладач права в Університеті Йорка, та Ліза Форсберг, докторант Оксфордського університету, які займаються дослідженням медичної етики.

Вакцинація в Україні

Масова вакцинація від коронавірусу в Україні почнеться вже в лютому. Міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив про те, що українці будуть отримувати паспорти вакцинації від Covid-19 так само, як і громадяни Європейського союзу. Детальніше читайте на сайті Факти ICTV.

Джерело: CNBC