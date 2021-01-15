Робоча субота у січні 2021 року буде лише одна. За рішенням Кабінету міністрів України, яке ухвалили 30 вересня 2020 року, робочий день перенесли на 16 січня.
Відповідно до розпорядження, підприємства, установи та організації, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, переносять робочий день у січні з п’ятниці (8 січня) на суботу (16 січня). Загалом у січні 2021 року 19 робочих та 12 вихідних днів.
У Кабміні зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля.
У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомили, що перенесення робочого дня з п’ятниці (8 січня) на суботу (16 січня) не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року і не спричинить змін щодо фонду заробітної плати, обсягів виробництва та надходжень до бюджету.
Водохреща 2021
Православні християни 19 січня 2021 року святкуватимуть Хрещення Господнє. У цей день багато людей відправляться до води, щоб зануритися у неї та набратися сили.
Люди вірять, що вся вода в це свято цілюща і навіть та, яка тече з водопроводу. Але найбільш потужну енергетику матиме вода під час початку літургії, яка пройде увечері 18 січня.