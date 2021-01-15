Робоча субота у січні 2021 року буде лише одна. За рішенням Кабінету міністрів України, яке ухвалили 30 вересня 2020 року, робочий день перенесли на 16 січня.

Відповідно до розпорядження, підприємства, установи та організації, у яких встановлено п’ятиденний робочий тиждень з двома вихідними днями в суботу та неділю, переносять робочий день у січні з п’ятниці (8 січня) на суботу (16 січня). Загалом у січні 2021 року 19 робочих та 12 вихідних днів.

У Кабміні зазначили, що таке перенесення сприятиме раціональному використанню робочих днів та завчасному плануванню працівниками свого відпочинку та дозвілля.

У Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України повідомили, що перенесення робочого дня з п’ятниці (8 січня) на суботу (16 січня) не призведе до зменшення тривалості робочого часу впродовж року і не спричинить змін щодо фонду заробітної плати, обсягів виробництва та надходжень до бюджету.

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