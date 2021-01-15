15 січня сніг прогнозують майже на всій території України, окрім південних регіонів, а морози посиляться.
На Півночі та північному заході протягом доби мороз від -9 до -11.
У решті західних областей переважно у діапазоні -7 -9.
У центральних областях -5 -7, у східних – від -4 до -6.
На Півдні країни температура повітря становитиме -1 -4.
У Києві сьогодні сніг, мороз сягатиме 11 градусів.
Прогноз погоди на вихідні 16-17 січня в Україні
На вихідні, 16 та 17 січня 2021, в Україні синоптики прогнозують сильне похолодання та сніг.
Зокрема, у Києві у ці дні похолодає до 23 градусів морозу.