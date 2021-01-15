15 січня сніг прогнозують майже на всій території України, окрім південних регіонів, а морози посиляться.

На Півночі та північному заході протягом доби мороз від -9 до -11.

У решті західних областей переважно у діапазоні -7 -9.

У центральних областях -5 -7, у східних – від -4 до -6.

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На Півдні країни температура повітря становитиме -1 -4.

У Києві сьогодні сніг, мороз сягатиме 11 градусів.

Прогноз погоди на вихідні 16-17 січня в Україні

На вихідні, 16 та 17 січня 2021, в Україні синоптики прогнозують сильне похолодання та сніг.

Зокрема, у Києві у ці дні похолодає до 23 градусів морозу.